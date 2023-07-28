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За добу на одеському узбережжі здетонували десять морських мін

28 липня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
За добу на одеському узбережжі здетонували десять морських мін
Попередження про небезпеку. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Штормове Чорне море приносить небезпечні "сюрпризи". За добу біля узбережжя Одеської області підірвалось 10 мін, лише дві з них було знищено контрольовано.

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Мінна небезпека знову посилилася. Якщо здетонує міна навіть за хвилеломом, щонайменше на 200 метрів розлетяться її осколки, які можуть завдати дуже важкі поранення людині. Гідроудар у воді може призвести до розриву внутрішніх органів", — зазначила Наталя Гуменюк.

При виявленні вибухових пристроїв негайно зателефонуйте на номери 101 або 102, щоб повідомити служби безпеки.

Нагадаємо, в Чорному морі вирує шторм — це посилює мінну небезпеку. На чорноморському узбережжі Миколаївщини міну невідомого типу прибило на берег, і вона автоматично здетонувала. Крім того, боєприпаси також прибило до берега Одещини. 

Зазначимо, від початку повномасштабної війни ВМС України знищили понад 100 морських якірних мін на узбережжі. Ці міни, які датуються кількома десятиліттями, виявилися дуже нестабільними, що ускладнює процес розмінування Чорного моря.

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