За сутки на одесском побережье сдетонировали десять морских мин

Предупреждение об опасности. Фото: google

Штормовое Черное море приносит опасные "сюрпризы". За сутки возле побережья Одесской области взорвалось 10 мин, только две из них были уничтожены контролируемо.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Минная опасность снова усилилась. Если сдетонирует мина даже за волноломом, минимум на 200 метров разлетятся ее осколки, которые могут нанести очень тяжелые ранения человеку. Гидроудар в воде может привести к разрыву внутренних органов", — отметила Наталья Гуменюк.

При обнаружении взрывных устройств немедленно позвоните по телефону 101 или 102, чтобы сообщить службам безопасности.

Напомним, в Черном море бурлит шторм — это усугубляет минную опасность. На черноморском побережье Николаевской области мину неизвестного типа прибило на берег, и она автоматически сдетонировала. Кроме того, боеприпасы также прибили к берегу Одесчины.

Отметим, что с начала полномасштабной войны ВМС Украины уничтожили более 100 морских якорных мин на побережье. Эти мины, датируемые несколькими десятилетиями, оказались очень нестабильны, что затрудняет процесс разминирования Черного моря.