За сутки на одесском побережье сдетонировали десять морских мин
Штормовое Черное море приносит опасные "сюрпризы". За сутки возле побережья Одесской области взорвалось 10 мин, только две из них были уничтожены контролируемо.
Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Минная опасность снова усилилась. Если сдетонирует мина даже за волноломом, минимум на 200 метров разлетятся ее осколки, которые могут нанести очень тяжелые ранения человеку. Гидроудар в воде может привести к разрыву внутренних органов", — отметила Наталья Гуменюк.
При обнаружении взрывных устройств немедленно позвоните по телефону 101 или 102, чтобы сообщить службам безопасности.
Напомним, в Черном море бурлит шторм — это усугубляет минную опасность. На черноморском побережье Николаевской области мину неизвестного типа прибило на берег, и она автоматически сдетонировала. Кроме того, боеприпасы также прибили к берегу Одесчины.
Отметим, что с начала полномасштабной войны ВМС Украины уничтожили более 100 морских якорных мин на побережье. Эти мины, датируемые несколькими десятилетиями, оказались очень нестабильны, что затрудняет процесс разминирования Черного моря.