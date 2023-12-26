Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 26 декабря.

Штормовое предупреждение — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня
26 декабря 2023 06:58
Мужчина гуляет у моря. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 26 декабря, в Одессе ожидается облачная погода, без прояснений. Синоптики осадков не прогнозируют, однако ожидается штормовое предупреждение и порыв западного ветра до 20 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно.
- Без осадков.
- Ветер западный, 8-20 м/с.
- Температура ночью - +8...+9°С, днем — +9...+12°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Преимущественно облачно.
- Без осадков.
- Ветер западный, 11-20 м/с. Температура ночью 0...+3°С, днем — +9...+13°С.
- На дорогах области видимость до километра.
Погода в Украине
В большинстве областей Украины во вторник, 26 декабря, облачная погода с временными прояснениями. Кроме того, в некоторых регионах ожидается дождь.
Читайте Новини.LIVE!