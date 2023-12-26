Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 26 декабря.

Мужчина гуляет у моря. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 26 декабря, в Одессе ожидается облачная погода, без прояснений. Синоптики осадков не прогнозируют, однако ожидается штормовое предупреждение и порыв западного ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно.

Без осадков.

Ветер западный, 8-20 м/с.

Температура ночью - +8...+9°С, днем — +9...+12°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Преимущественно облачно.

Без осадков.

Ветер западный, 11-20 м/с. Температура ночью 0...+3°С, днем — +9...+13°С.

На дорогах области видимость до километра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

В большинстве областей Украины во вторник, 26 декабря, облачная погода с временными прояснениями. Кроме того, в некоторых регионах ожидается дождь.