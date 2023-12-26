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Штормовое предупреждение — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня

26 декабря 2023 06:58
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 26 декабря.
Мужчина гуляет у моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 26 декабря, в Одессе ожидается облачная погода, без прояснений. Синоптики осадков не прогнозируют, однако ожидается штормовое предупреждение и порыв западного ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно.
  • Без осадков.
  • Ветер западный, 8-20 м/с.
  • Температура ночью - +8...+9°С, днем — +9...+12°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Преимущественно облачно.
  • Без осадков.
  • Ветер западный, 11-20 м/с. Температура ночью 0...+3°С, днем — +9...+13°С.
  • На дорогах области видимость до километра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

В большинстве областей Украины во вторник, 26 декабря, облачная погода с временными прояснениями. Кроме того, в некоторых регионах ожидается дождь.

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