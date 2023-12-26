Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 26 грудня

Штормове попередження — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні
26 грудня 2023 06:58
Чоловік гуляє біля моря. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 26 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна погода, без прояснень. Синоптики опадів не прогнозують, однак очікується штормове попередження та пориви західного вітру до 20 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Читайте також:
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно.
- Без опадів.
- Вітер західний, 8-20 м/с.
- Температура вночі — +8...+9 °С, вдень — +9...+12 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Переважно хмарно.
- Без опадів.
- Вітер західний, 11-20 м/с. Температура вночі 0...+3 °С, вдень — +9...+13 °С.
- На автошляхах області видимість до кілометра.
Погода в Україні
У більшості областей України у вівторок, 26 грудня, буде хмарна погода з тимчасовими проясненнями. Окрім того, у деяких регіонах очікуються опади у вигляді дощу.
Читайте Новини.LIVE!