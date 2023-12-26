Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 26 грудня

Чоловік гуляє біля моря. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 26 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна погода, без прояснень. Синоптики опадів не прогнозують, однак очікується штормове попередження та пориви західного вітру до 20 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно.

Без опадів.

Вітер західний, 8-20 м/с.

Температура вночі — +8...+9 °С, вдень — +9...+12 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Переважно хмарно.

Без опадів.

Вітер західний, 11-20 м/с. Температура вночі 0...+3 °С, вдень — +9...+13 °С.

На автошляхах області видимість до кілометра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

У більшості областей України у вівторок, 26 грудня, буде хмарна погода з тимчасовими проясненнями. Окрім того, у деяких регіонах очікуються опади у вигляді дощу.