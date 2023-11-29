Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 29 ноября.

Штормовой ветер и дождь — синоптики рассказали о погоде в Одессе
29 ноября 2023 06:13
Ветер во время дождя. Фото: google.com
Сегодня, 29 ноября, в Одессе ожидается сильный дождь в течение дня, местами возможны прояснения. Синоптики прогнозируют сильный ветер, порывы которого будут достигать 20 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- В первой половине дня сильный дождь.
- Ветер южный, 5-14 м/с, во второй половине дня порывы 15-20 м/с.
- Температура воздуха ночью — +1...+11°С, днем — +3...+7°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно без прояснений.
- Ночью и утром гололедица, местами туман.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с, во второй половине дня порывы 15-20 м/с.
- Температура воздуха ночью -9...-1°С, днем +6...+10°С.
- На дорогах области ночью и утром гололедица, местами туман, видимость 200-500 м.
Циклон в Украине
В среду, 29 ноября, с юго-запада в Украину снова придет активный циклон со снегом, дождем и сильным ветром. Однако 30 ноября он снова уйдет за пределы Украины, а вернется 1 декабря, но с ощутимым потеплением.
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