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Штормовой ветер и дождь — синоптики рассказали о погоде в Одессе

29 ноября 2023 06:13
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 29 ноября.
Ветер во время дождя. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 29 ноября, в Одессе ожидается сильный дождь в течение дня, местами возможны прояснения. Синоптики прогнозируют сильный ветер, порывы которого будут достигать 20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • В первой половине дня сильный дождь.
  • Ветер южный, 5-14 м/с, во второй половине дня порывы 15-20 м/с.
  • Температура воздуха ночью — +1...+11°С, днем — +3...+7°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно без прояснений.
  • Ночью и утром гололедица, местами туман.
  • Ветер юго-западный, 9-14 м/с, во второй половине дня порывы 15-20 м/с.
  • Температура воздуха ночью -9...-1°С, днем +6...+10°С.
  • На дорогах области ночью и утром гололедица, местами туман, видимость 200-500 м.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Циклон в Украине

В среду, 29 ноября, с юго-запада в Украину снова придет активный циклон со снегом, дождем и сильным ветром. Однако 30 ноября он снова уйдет за пределы Украины, а вернется 1 декабря, но с ощутимым потеплением.

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