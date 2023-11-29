Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 29 ноября.

Ветер во время дождя. Фото: google.com

Сегодня, 29 ноября, в Одессе ожидается сильный дождь в течение дня, местами возможны прояснения. Синоптики прогнозируют сильный ветер, порывы которого будут достигать 20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Облачно с прояснениями.

В первой половине дня сильный дождь.

Ветер южный, 5-14 м/с, во второй половине дня порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью — +1...+11°С, днем — +3...+7°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно без прояснений.

Ночью и утром гололедица, местами туман.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, во второй половине дня порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -9...-1°С, днем +6...+10°С.

На дорогах области ночью и утром гололедица, местами туман, видимость 200-500 м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Циклон в Украине

В среду, 29 ноября, с юго-запада в Украину снова придет активный циклон со снегом, дождем и сильным ветром. Однако 30 ноября он снова уйдет за пределы Украины, а вернется 1 декабря, но с ощутимым потеплением.