Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 29 листопада

Вітер під час дощу. Фото: google.com

Сьогодні, 29 листопада, в Одесі очікується сильний дощ протягом усього дня, місцями можливі прояснення. Синоптики прогнозують сильний вітер, пориви якого сягатимуть до 20 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

У першій половині дня сильний дощ.

Вітер — південний, 5-14 м/с, у другій половині дня пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі — +1...+11 °С, вдень — +3...+7 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно без прояснень.

Вночі та вранці ожеледиця, місцями туман.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, у другій половині дня пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі — -9...-1 °С, вдень — +6...+10 °С.

На автошляхах області вночі та вранці ожеледиця, місцями туман, видимість 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Циклон в Україні

У середу, 29 листопада, з південного заходу в Україну знову прийде активний циклон зі снігом, дощем та сильним вітром. Проте 30 листопада він знову піде за межі України, а повернеться 1 грудня — але із відчутним потеплінням.