Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 29 листопада

Штормовий вітер та дощ — синоптики розповіли про погоду в Одесі
29 листопада 2023 06:13
Вітер під час дощу. Фото: google.com
Сьогодні, 29 листопада, в Одесі очікується сильний дощ протягом усього дня, місцями можливі прояснення. Синоптики прогнозують сильний вітер, пориви якого сягатимуть до 20 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Читайте також:
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- У першій половині дня сильний дощ.
- Вітер — південний, 5-14 м/с, у другій половині дня пориви 15-20 м/с.
- Температура повітря вночі — +1...+11 °С, вдень — +3...+7 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно без прояснень.
- Вночі та вранці ожеледиця, місцями туман.
- Вітер південно-західний, 9-14 м/с, у другій половині дня пориви 15-20 м/с.
- Температура повітря вночі — -9...-1 °С, вдень — +6...+10 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці ожеледиця, місцями туман, видимість 200-500 м.
Циклон в Україні
У середу, 29 листопада, з південного заходу в Україну знову прийде активний циклон зі снігом, дощем та сильним вітром. Проте 30 листопада він знову піде за межі України, а повернеться 1 грудня — але із відчутним потеплінням.
Читайте Новини.LIVE!