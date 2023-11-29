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Штормовий вітер та дощ — синоптики розповіли про погоду в Одесі

29 листопада 2023 06:13
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 29 листопада
Вітер під час дощу. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 29 листопада, в Одесі очікується сильний дощ протягом усього дня, місцями можливі прояснення. Синоптики прогнозують сильний вітер, пориви якого сягатимуть до 20 м/с. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • У першій половині дня сильний дощ.
  • Вітер — південний, 5-14 м/с, у другій половині дня пориви 15-20 м/с.
  • Температура повітря вночі — +1...+11 °С, вдень — +3...+7 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Хмарно без прояснень.
  • Вночі та вранці ожеледиця, місцями туман.
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с, у другій половині дня пориви 15-20 м/с.
  • Температура повітря вночі — -9...-1 °С, вдень — +6...+10 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці ожеледиця, місцями туман, видимість 200-500 м.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Циклон в Україні

У середу, 29 листопада, з південного заходу в Україну знову прийде активний циклон зі снігом, дощем та сильним вітром. Проте 30 листопада він знову піде за межі України, а повернеться 1 грудня — але із відчутним потеплінням.

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