Больше штрафов: новая платежная система налогов одесских предпринимателей и самозанятых

Налоги можно платить как наличными, так и онлайн

Предприниматели и самозанятые одесситы скоро смогут ознакомиться с обновленной системой оплаты налогов . Нововведение ожидается 1 апреля, но есть условия.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Кого касаются изменения

В налоговой анонсировали изменения в платежных операциях и введение е-резиденства для предпринимателей и самозанятых налогоплательщиков. В первом случае речь пойдет об учете электронных кошельков, которыми пользуются предприниматели, а также самозанятые. Теперь платить налоги можно будет с помощью электронного кошелька: наличными, безналично и с помощью электронных средств.

Условия нововведения

С помощью электронных кошельков нельзя вносить единые взносы, уплачиваемые банком. Также все, кто открывает или закрывает электронный счет, должны в обязательном порядке сообщать об этом контролирующим органам. Если это не сделать, гражданину грозит штраф в размере 680 гривен за каждый скрытый счет. Запрещается пользоваться счетом, пока его не примут на учет. Штраф — 10% всех платежных операций, кроме осуществляемых на благотворительные фонды и государственные организации. Штраф не может быть меньше 1700 гривен.

Е-резиденство

Это программа налогообложения на предпринимательскую деятельность электронных резидентов. Этот статус смогут приобрести:

Совершеннолетние иностранцы, являющиеся налоговыми резидентами Украины, но зарегистрированные в системе "Е-резидент".

Лицо, являющееся плательщиком третьей группы упрощенной системы налогообложения без НДС.

Лицо, относящееся ко второму пункту и уплачивающее 5% от доходов в рамках лимита, и налоговым агентом которого выступает банк, где это лицо имеет открытый счет.

Однако это не все детали изменения системы платежей. Более подробная информация об этих новациях появится уже в марте.