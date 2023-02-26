Больше штрафов: новая платежная система налогов одесских предпринимателей и самозанятых

Штрафов будет больше: когда одесситам ждать изменений системы оплаты налогов
Предприниматели и самозанятые одесситы скоро смогут ознакомиться с обновленной системой оплаты налогов . Нововведение ожидается 1 апреля, но есть условия.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
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Кого касаются изменения
В налоговой анонсировали изменения в платежных операциях и введение е-резиденства для предпринимателей и самозанятых налогоплательщиков. В первом случае речь пойдет об учете электронных кошельков, которыми пользуются предприниматели, а также самозанятые. Теперь платить налоги можно будет с помощью электронного кошелька: наличными, безналично и с помощью электронных средств.
Условия нововведения
С помощью электронных кошельков нельзя вносить единые взносы, уплачиваемые банком. Также все, кто открывает или закрывает электронный счет, должны в обязательном порядке сообщать об этом контролирующим органам. Если это не сделать, гражданину грозит штраф в размере 680 гривен за каждый скрытый счет. Запрещается пользоваться счетом, пока его не примут на учет. Штраф — 10% всех платежных операций, кроме осуществляемых на благотворительные фонды и государственные организации. Штраф не может быть меньше 1700 гривен.
Е-резиденство
Это программа налогообложения на предпринимательскую деятельность электронных резидентов. Этот статус смогут приобрести:
- Совершеннолетние иностранцы, являющиеся налоговыми резидентами Украины, но зарегистрированные в системе "Е-резидент".
- Лицо, являющееся плательщиком третьей группы упрощенной системы налогообложения без НДС.
- Лицо, относящееся ко второму пункту и уплачивающее 5% от доходов в рамках лимита, и налоговым агентом которого выступает банк, где это лицо имеет открытый счет.
Однако это не все детали изменения системы платежей. Более подробная информация об этих новациях появится уже в марте.