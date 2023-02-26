Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Штрафов будет больше: когда одесситам ждать изменений системы оплаты налогов arrow

Штрафов будет больше: когда одесситам ждать изменений системы оплаты налогов

26 февраля 2023 18:40
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Больше штрафов: новая платежная система налогов одесских предпринимателей и самозанятых
Налоги можно платить как наличными, так и онлайн
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Предприниматели и самозанятые одесситы скоро смогут ознакомиться с обновленной системой оплаты налогов . Нововведение ожидается 1 апреля, но есть условия.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Читайте также:

Кого касаются изменения

В налоговой анонсировали изменения в платежных операциях и введение е-резиденства для предпринимателей и самозанятых налогоплательщиков. В первом случае речь пойдет об учете электронных кошельков, которыми пользуются предприниматели, а также самозанятые. Теперь платить налоги можно будет с помощью электронного кошелька: наличными, безналично и с помощью электронных средств.

Условия нововведения

С помощью электронных кошельков нельзя вносить единые взносы, уплачиваемые банком. Также все, кто открывает или закрывает электронный счет, должны в обязательном порядке сообщать об этом контролирующим органам. Если это не сделать, гражданину грозит штраф в размере 680 гривен за каждый скрытый счет. Запрещается пользоваться счетом, пока его не примут на учет. Штраф — 10% всех платежных операций, кроме осуществляемых на благотворительные фонды и государственные организации. Штраф не может быть меньше 1700 гривен.

Е-резиденство

Это программа налогообложения на предпринимательскую деятельность электронных резидентов. Этот статус смогут приобрести:

  • Совершеннолетние иностранцы, являющиеся налоговыми резидентами Украины, но зарегистрированные в системе "Е-резидент".
  • Лицо, являющееся плательщиком третьей группы упрощенной системы налогообложения без НДС.
  • Лицо, относящееся ко второму пункту и уплачивающее 5% от доходов в рамках лимита, и налоговым агентом которого выступает банк, где это лицо имеет открытый счет.

Однако это не все детали изменения системы платежей. Более подробная информация об этих новациях появится уже в марте.

 

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

19:30 Зеленский подписал три указа о новых санкциях против россии

19:17 В Китае создали устройство, которое может удалённо передавать поцелуи

19:17 Взрывы на аэродроме в Беларуси: стали известны подробности атаки

Новина з фото

19:10 Артистическое плавание: одесситки привезли три медали из чемпионата в Киеве

19:02 Россия за сутки нанесла 11 авиаударов по Украине, есть жертвы среди гражданских, — Генштаб

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:57 Папа Римский получил в подарок соль из Соледара и браслет из "Азовстали"

18:44 Трупы вывозят грузовиками: Генштаб обнародовал данные о потерях "вагнеровцев" возле Бахмута

18:40 Оккупанты обстреляли Херсонскую область: ранения получил один человек

Новина з відео

18:26 ДТП в россии: на федеральной трассе М-11 в Новгородской области столкнулись 32 автомобиля

Новина з відео

18:19 США предупредили Китай о "реальных последствиях" в случае оказания россии военной помощи

Новина з відео

19:30 Зеленский подписал три указа о новых санкциях против россии

Новина з відео

18:26 ДТП в россии: на федеральной трассе М-11 в Новгородской области столкнулись 32 автомобиля

Новина з відео

18:19 США предупредили Китай о "реальных последствиях" в случае оказания россии военной помощи

Новина з відео

14:28 Только на Бахмутском направлении россияне за сутки совершили 125 обстрелов, — Череватый

Эксклюзив

12:40 Оружие для успешного контрнаступления: чего не хватает Украине — военный эксперт

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

10:50 Ярмоленко может пропустить матч сборной Украины против Англии: в чем причина

Новина з відео

10:43 Сегодня — День крымского сопротивления российской оккупации

Новина з відео

06:35 Прощеное воскресенье 2023: поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках

Новина з відео

06:05 Прощеное воскресенье 2023: что нельзя делать, традиции и приметы

Новина з відео

23:52 В Таллине установили подбитый российский танк Т-72

Эксклюзив

18:00 "Будут участвовать во всех военных конфликтах": астролог спрогнозировала смену власти в россии и США

12:00 Глубокой обеспокоенности мало: Запад должен расширить рамки военной помощи

Эксклюзив

10:00 На Бэнкси строят планы: что будет с украинскими работами уличного художника с мировым именем

Эксклюзив

08:25 Российское вторжение в Украину: год битвы. Враг активизировал информационные вбросы

Эксклюзив

20:00 "Китаю придется преодолевать последствия катастрофы": астролог рассказала, удастся ли путину найти новых союзников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Рік великої війни

18:00 "Вооруженные миссионеры" и многополярный мир: какие процессы путин запустил вторжением в Украину год назад

Эксклюзив

14:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Машины управления

Эксклюзив

12:00 "Хотели потролить россию": украинские крымские татары открыли ресторан "Крым" напротив посольства рф в Польше

Эксклюзив

09:30 Футбол на войне: как команда Национальной гвардии Украины "Южная Пальмира" поддерживает всех военных

22:00 Россия проиграла войну в Черном море

Актуальное по теме

None 26 Февраль 19:30

Зеленский подписал три указа о новых санкциях против россии

None 26 Февраль 18:59

В Китае создали устройство, которое может удалённо передавать поцелуи

None 26 Февраль 19:17

Взрывы на аэродроме в Беларуси: стали известны подробности атаки

None 26 Февраль 18:57

Артистическое плавание: одесситки привезли три медали из чемпионата в Киеве

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB