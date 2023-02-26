Більше штрафів: нова платіжна система податків одеських підприємців та самозайнятих

Штрафів буде більше: коли одеситам чекати змін системи оплати податків
Підприємці та самозайняті одесити скоро зможуть ознайомитися з оновленою системою оплати податків. Нововведення очікується 1 квітня, але є умови.
Про це повідомляє Державна податкова служба України.
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Кого стосуються зміни
В податковій анонсували зміни в платіжних операціях та запровадження е-резиденства для підприємців та самозайнятих платників податків. У першому випадку йтиметься про облік електронних гаманців, якими користуються підприємці, а також самозайняті. Тепер сплачувати податки можна буде за допомогою електронного гаманця: готівкою, безготівково та за допомогою електронних коштів.
Умови нововведення
За допомогою електронних гаманців не можна вносити єдині внески, які мають сплачувати банк. Також всі, хто відкриває або закриває електронний рахунок, повинні в обов'язковому порядку повідомляти про це контролюючі органи. Якщо цього не зробити, громадянину загрожує штраф у розмірі 680 гривень за кожен прихований рахунок. Забороняється користуватися рахунком доти, доки його не приймуть на облік. Штраф — 10% усіх платіжних операцій, крім тих, що здійснювалися на благодійні фонди та державні організації. Штраф не може бути меншим за 1700 гривень.
Е-резиденство
Це програма оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів. Цього статусу можуть набути:
- Повнолітні іноземці, які є податковими резидентами України, але зареєстровані у системі "Е-резидент".
- Особа, яка є платником третьої групи спрощеної системи оподаткування без ПДВ.
- Особа, що відноситься до другого пункту і сплачує 5% від доходів у рамках ліміту, та податковим агентом якого виступає банк, у якому ця особа має відкритий рахунок.
Проте це не всі деталі зміни системи платежів. Більш детальна інформація про ці новації з'явиться вже в березні.