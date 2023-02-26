Більше штрафів: нова платіжна система податків одеських підприємців та самозайнятих

Податки можна платити як готівкою, так і онлайн

Підприємці та самозайняті одесити скоро зможуть ознайомитися з оновленою системою оплати податків. Нововведення очікується 1 квітня, але є умови.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Кого стосуються зміни

В податковій анонсували зміни в платіжних операціях та запровадження е-резиденства для підприємців та самозайнятих платників податків. У першому випадку йтиметься про облік електронних гаманців, якими користуються підприємці, а також самозайняті. Тепер сплачувати податки можна буде за допомогою електронного гаманця: готівкою, безготівково та за допомогою електронних коштів.

Умови нововведення

За допомогою електронних гаманців не можна вносити єдині внески, які мають сплачувати банк. Також всі, хто відкриває або закриває електронний рахунок, повинні в обов'язковому порядку повідомляти про це контролюючі органи. Якщо цього не зробити, громадянину загрожує штраф у розмірі 680 гривень за кожен прихований рахунок. Забороняється користуватися рахунком доти, доки його не приймуть на облік. Штраф — 10% усіх платіжних операцій, крім тих, що здійснювалися на благодійні фонди та державні організації. Штраф не може бути меншим за 1700 гривень.

Е-резиденство

Це програма оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів. Цього статусу можуть набути:

Повнолітні іноземці, які є податковими резидентами України, але зареєстровані у системі "Е-резидент".

Особа, яка є платником третьої групи спрощеної системи оподаткування без ПДВ.

Особа, що відноситься до другого пункту і сплачує 5% від доходів у рамках ліміту, та податковим агентом якого виступає банк, у якому ця особа має відкритий рахунок.

Проте це не всі деталі зміни системи платежів. Більш детальна інформація про ці новації з'явиться вже в березні.