В Одессе преступники знакомились с людьми в сети и грабили их

Полицейские ведут задержанного. Фото: полиция Одесчины

Двое молодых людей приехали в Одессу, чтобы заниматься разбоем. От их действий пострадали три горожан. Участникам банды грозят значительные сроки.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в среду, 6 ноября.

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Преступная схема

По данным следствия, двое приятелей жили на съемной квартире. Один из них знакомился с одесситами в соцсетях и договаривался о встрече. Встретившись, мужчина отводил жертв в безлюдные города, где их уже ждал его сообщник. Вдвоем они избивали потерпевших, забирали у них гаджеты и убегали. В течение недели таким способом они ограбили трех человек на 84 тыс. грн.

Что грозит разбойникам

Часть имущества злоумышленники успели продать. Впрочем, после того как их задержали, гаджеты удалось разыскать. Молодым людям выдвинули обвинения в грабеже, сопряженном с насилием, по предварительному сговору группой лиц. Им грозит до десяти лет заключения.

Напомним, в Одессе задержаны малолетние разбойники. Также в городе кассирша прогнала вооруженного грабителя.