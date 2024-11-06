В Одесі злочинці знайомилися з людьми в мережі й грабували їх

Поліцейські ведуть затриманого. Фото: поліція Одещини

Двоє молодиків приїхали до Одеси, щоб займатися розбоєм. Від їхніх дій постраждали троє містян. Учасникам банди загрожують значні тюремні строки.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у середу, 6 листопада.

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Злочинна схема

За даними слідства, двоє приятелів жили в орендованій квартирі. Один із них знайомився з одеситами у соцмережах і домовлявся про зустріч. Зустрівшись, чоловік відводив жертв у безлюдні міста, де на них вже чекав його спільник. Вдвох вони били потерпілих, забирали у них гаджети і тікали. Протягом тижня таким способом вони пограбували трьох людей на 84 тис. грн.

Що загрожує розбійникам

Частину майна зловмисники встигли продати. Втім, після того, як їх затримали, гаджети вдалося розшукати. Молодикам висунули обвинувачення у грабежі, поєднаному з насильством, за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, в Одесі затримали малолітніх розбійників. Також у місті касирка прогнала озброєного грабіжника.