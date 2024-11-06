Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Шукали жертв у мережі — в Одесі судитимуть банду розбійників arrow

Шукали жертв у мережі — в Одесі судитимуть банду розбійників

6 листопада 2024 14:33
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі злочинці знайомилися з людьми в мережі й грабували їх
Поліцейські ведуть затриманого. Фото: поліція Одещини
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Двоє молодиків приїхали до Одеси, щоб займатися розбоєм. Від їхніх дій постраждали троє містян. Учасникам банди загрожують значні тюремні строки.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у середу, 6 листопада. 

Читайте також:

Злочинна схема

За даними слідства, двоє приятелів жили в орендованій квартирі. Один із них знайомився з одеситами у соцмережах і домовлявся про зустріч. Зустрівшись, чоловік відводив жертв у безлюдні міста, де на них вже чекав його спільник. Вдвох вони били потерпілих, забирали у них гаджети і тікали. Протягом тижня таким способом вони пограбували трьох людей на 84 тис. грн.

Що загрожує розбійникам 

Частину майна зловмисники встигли продати. Втім, після того, як їх затримали, гаджети вдалося розшукати. Молодикам висунули обвинувачення у грабежі, поєднаному з насильством, за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до десяти років ув'язнення. 

Нагадаємо, в Одесі затримали малолітніх розбійників. Також у місті касирка прогнала озброєного грабіжника.

грабіж поліція Одеса Кримінал Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:58 Вацко розніс Реброва за запрошення в збірну гравця Шахтаря

14:57 Генсек НАТО зробив гучну заяву щодо фінансування України

14:50 Трамп готує переможний мітинг після виборів, — ЗМІ

14:49 Недоотримали 30% врожаю — на ринку дефіцит популярного овочу

14:45 Нардепка спрогнозувала дії Трампа, якщо його розізлить Кремль

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

14:37 Відключення світла взимку — в Укренерго назвали умови

14:33 Шукали жертв у мережі — в Одесі судитимуть банду розбійників

14:30 Робота із зарплатою від 40 тис. грн — вакансії від Держзайнятості

14:28 Зірки проти Трампа — хто зі знаменитостей не підтримує його

14:27 Металурги висловились щодо бронювання підприємств в Україні

14:58 Вацко розніс Реброва за запрошення в збірну гравця Шахтаря

14:57 Генсек НАТО зробив гучну заяву щодо фінансування України

14:50 Трамп готує переможний мітинг після виборів, — ЗМІ

14:49 Недоотримали 30% врожаю — на ринку дефіцит популярного овочу

14:45 Нардепка спрогнозувала дії Трампа, якщо його розізлить Кремль

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

14:37 Відключення світла взимку — в Укренерго назвали умови

14:33 Шукали жертв у мережі — в Одесі судитимуть банду розбійників

14:30 Робота із зарплатою від 40 тис. грн — вакансії від Держзайнятості

14:28 Зірки проти Трампа — хто зі знаменитостей не підтримує його

14:27 Металурги висловились щодо бронювання підприємств в Україні

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

Text

13:03 Перемога Трампа та можливий вихід ЗСУ з Курщини — ефір День.LIVE

Text

12:44 Нардеп заявив, що вплине на збільшення бюджету допомоги від США

Text

12:06 Забезпечення військових — скільки закладено в бюджеті на МОУ

Text

09:33 Республіканці в Сенаті США та підрахунок голосів — Новини.LIVE

Text

08:00 Вибори у США та збої в роботі телефонів — ефір Ранок.LIVE

5 листопада 2024
Text

22:06 Економіст пояснив, чому Китай заборонив криптовалюту

Text

21:39 Вдова через три місяці — Ілона Мазур у проєкті Жінки-фенікс

Text

20:37 Вибори в США — влада посилює заходи безпеки

Text

19:50 У Шевченківській РДА пояснили причину затримок опалення у Києві

Text

19:24 Нардеп спрогнозував наслідки нового закону щодо зберігання дров

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі