В Одессе запустили пилотный проект по борьбе с мусором на шведские деньги

Контейнеры для мусора в Одессе. Фото: Госэкоинспекция

Одесса стала одним из четырех городов Украины, где будет внедрен пилотный проект по управлению отходами. Программа рассчитана на три года. Ее куратором является правительство Швеции.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

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Одесса входит в комплексную программу "Усиление управления бытовыми отходами в Украине на 2024-2027 годы". Она предполагает, в частности, обмен опытом со шведскими городами, а также прямые инвестиции в утилизацию мусора. В ближайшее время мэрия планирует подписать меморандум о сотрудничестве и разработать вместе с партнерами новые планы управления отходами.

"Они станут тем предложением, под которое сможем быстрее и на понятных началах найти инвесторов для реализации давно назревших проектов для Одессы", — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Что известно о программе

Программа "Усиление управления бытовыми отходами в Украине на 2024-2027 годы" была создана правительством Швеции по итогам визита в страну президента Украины Владимира Зеленского. Окончательно ее утвердили в июле этого года.

На местном и региональном уровнях программа будет включать как обмен знаниями, так и предоставление оборудования и другую помощь местному самоуправлению для модернизации инфраструктуры и технологий управления отходами. Речь идет, в частности, и о планировании инвестиций в крупные перерабатывающие заводы.

Напомним, в Николаеве решили, как решить проблему с мусором. Также во Львове депутаты призвали мэра проконтролировать запуск мусороперерабатывающего завода.