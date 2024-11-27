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Шведы сделают Одессу чище — как именно

27 ноября 2024 11:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе запустили пилотный проект по борьбе с мусором на шведские деньги
Контейнеры для мусора в Одессе. Фото: Госэкоинспекция
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесса стала одним из четырех городов Украины, где будет внедрен пилотный проект по управлению отходами. Программа рассчитана на три года. Ее куратором является правительство Швеции.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

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Одесса входит в комплексную программу "Усиление управления бытовыми отходами в Украине на 2024-2027 годы". Она предполагает, в частности, обмен опытом со шведскими городами, а также прямые инвестиции в утилизацию мусора. В ближайшее время мэрия планирует подписать меморандум о сотрудничестве и разработать вместе с партнерами новые планы управления отходами.

"Они станут тем предложением, под которое сможем быстрее и на понятных началах найти инвесторов для реализации давно назревших проектов для Одессы", — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Что известно о программе

Программа "Усиление управления бытовыми отходами в Украине на 2024-2027 годы" была создана правительством Швеции по итогам визита в страну президента Украины Владимира Зеленского. Окончательно ее утвердили в июле этого года.

На местном и региональном уровнях программа будет включать как обмен знаниями, так и предоставление оборудования и другую помощь местному самоуправлению для модернизации инфраструктуры и технологий управления отходами. Речь идет, в частности, и о планировании инвестиций в крупные перерабатывающие заводы.

Напомним, в Николаеве решили, как решить проблему с мусором. Также во Львове депутаты призвали мэра проконтролировать запуск мусороперерабатывающего завода.

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