Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Шведи зроблять Одесу чистішою — як саме arrow

Шведи зроблять Одесу чистішою — як саме

27 листопада 2024 11:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі запустили пілотний проєкт з боротьби зі сміттям на шведські гроші
Контейнери для сміття в Одесі. Фото: Держекоінспекція
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Одеса стала одним із чотирьох міст України, де впровадять пілотний проєкт з управління відходами. Програма розрахована на три роки. Її куратором є уряд Швеції. 

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Читайте також:

Одеса долучається до комплексної програми "Посилення управління побутовими відходами в Україні на 2024-2027 роки". Вона передбачає, зокрема, обмін досвідом з шведськими містами, а також прямі інвестиції в утилізацію сміття. Вже найближчим часом мерія планує підписати меморандум про співробітництво й розробити разом з партнерами нові плани управління відходами.

"Вони стануть тією пропозицією, під яку зможемо швидше та на зрозумілих засадах знайти інвесторів для реалізації давно назрілих проєктів для Одеси", — зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

Що відомо про програму

Програма "Посилення управління побутовими відходами в Україні на 2024-2027 роки" була створена урядом Швеції за підсумками візиту до країни президента України Володимира Зеленського. Остаточно її затвердили у липні поточного року. 

На місцевому та регіональному рівнях програма включатиме, як обмін знаннями, так і надання обладнання та іншу допомогу місцевому самоврядуванню для модернізації інфраструктури та технологій управління відходами. Йдеться, зокрема, й про планування інвестицій у великі переробні заводи.  

Нагадаємо, у Миколаєві вирішили, як розв'язати проблему зі сміттям. Також у Львові депутати закликали мера проконтролювати запуск сміттєпереробного заводу.

Одеса Швеція сміття Новини Одеси екологія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:57 У Миколаєві з'явилася унікальна електронна Книга пам'яті

11:56 Запит Байдена до Конгресу — Маск розкритикував допомогу Києву

11:34 Артем Степанов з Баєра став наймолодшим українцем в історії ЛЧ

11:29 Шведи зроблять Одесу чистішою — як саме

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

11:05 Пенсія після 40 років стажу — на які виплати можна розраховувати

11:03 Динамо-Вікторія — де і коли дивитися матч Ліги Європи

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

10:51 Потрапити до Молдови стане важче — ситуація на трасі Одеса-Рені

10:48 Starlink запустить супутниковий Інтернет для всього світу

11:57 У Миколаєві з'явилася унікальна електронна Книга пам'яті

11:56 Запит Байдена до Конгресу — Маск розкритикував допомогу Києву

11:34 Артем Степанов з Баєра став наймолодшим українцем в історії ЛЧ

11:29 Шведи зроблять Одесу чистішою — як саме

11:05 Пенсія після 40 років стажу — на які виплати можна розраховувати

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

11:03 Динамо-Вікторія — де і коли дивитися матч Ліги Європи

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

10:51 Потрапити до Молдови стане важче — ситуація на трасі Одеса-Рені

10:48 Starlink запустить супутниковий Інтернет для всього світу

10:38 Атака дронів на Київ — скільки людей постраждало

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

26 листопада 2024
Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

16:57 Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК