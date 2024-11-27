В Одесі запустили пілотний проєкт з боротьби зі сміттям на шведські гроші

Контейнери для сміття в Одесі. Фото: Держекоінспекція

Одеса стала одним із чотирьох міст України, де впровадять пілотний проєкт з управління відходами. Програма розрахована на три роки. Її куратором є уряд Швеції.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

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Одеса долучається до комплексної програми "Посилення управління побутовими відходами в Україні на 2024-2027 роки". Вона передбачає, зокрема, обмін досвідом з шведськими містами, а також прямі інвестиції в утилізацію сміття. Вже найближчим часом мерія планує підписати меморандум про співробітництво й розробити разом з партнерами нові плани управління відходами.

"Вони стануть тією пропозицією, під яку зможемо швидше та на зрозумілих засадах знайти інвесторів для реалізації давно назрілих проєктів для Одеси", — зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

Що відомо про програму

Програма "Посилення управління побутовими відходами в Україні на 2024-2027 роки" була створена урядом Швеції за підсумками візиту до країни президента України Володимира Зеленського. Остаточно її затвердили у липні поточного року.

На місцевому та регіональному рівнях програма включатиме, як обмін знаннями, так і надання обладнання та іншу допомогу місцевому самоврядуванню для модернізації інфраструктури та технологій управління відходами. Йдеться, зокрема, й про планування інвестицій у великі переробні заводи.

Нагадаємо, у Миколаєві вирішили, як розв'язати проблему зі сміттям. Також у Львові депутати закликали мера проконтролювати запуск сміттєпереробного заводу.