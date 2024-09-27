У Миколаєві вигадали, що робити зі сміттям

Сортувальна лінія сміття. Ілюстративне фото: Твоє місто

Поблизу миколаївського сміттєзвалища будуватимуть комплекс із сортування побутових відходів. У міськраді сподіваються, що він перероблятиме до 70% міського сміття.

Таке рішення ухвалили на засіданні Миколаївської міської ради.

Читайте також:

Сортувальна лінія

Очікується, що відходи надходитимуть на комплекс і там будуть сортуватися. Більшу частину спрямують на вторинне використання, а решту, так звані "хвости", відправлятимуть на захоронення. Депутати відзначають, що таких буде не більше 30%. Також передбачено, що підрядник, який займатиметься сортуванням, частину прибутку витрачатиме на утримання звалища.

Зазначимо, що проєкт розробляли протягом двох років.

Коли почнуть

Протягом десяти днів мерія має оголосити тендер, після чого підприємці матимуть місяць, щоби подати заявки на участь в аукціоні. Після торгів з переможцем укладуть договір, але його має ще затвердити сесія міськради.

Нагадаємо, в Одесі створять пункт екологічного контролю.

Також Одеса увійшла до десятки міст із найбруднішим повітрям в Україні.