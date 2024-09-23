В Одесі створять пункт екологічного контролю

Затримання браконьєрів на Одещині. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

В Одеській та Миколаївській областях створять три пункти екологічного контролю. Їх обіцяють обладнати спеціальними лабораторіями і технічними засобами.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

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Що планують

У рамках пілотного проєкту інспекція планує створити три пункти екологічного контролю:

в Одесі (зона контролю включить Одеську, Великодолинську, Южненську, Чорноморську, Таїровську, Фонтанську та Чорноморську громади);

у Миколаєві (Миколаївська, Веснянська, Мішково-Погорілівська, Радсадівська громади);

у Первомайську (Первомайська, Мигіївська, Благодатненська громади).

Передбачається, що інспектори пунктів використовуватимуть супутникові дані з доступом до реєстрів та баз даних. Реформа також передбачає створення сучасних лабораторних центрів. Всі виявлені випадки шкоди довкіллю фіксуватимуть в єдиній відкритій системі.

Що робитимуть інспектори

Співробітники пунктів екологічного контролю будуть слідкувати за тим, щоби місцеві підприємства не скидали відходи у воду чи атмосферу. Крім того, вони проводитимуть моніторинг у заповідниках. Також серед їх завдань:

виявлення браконьєрів, незаконних порубок лісових насаджень, випалювання сухої рослинності;

проведення у відповідні періоди операцій "Новорічна ялинка", "Первоцвіт", "Нерест", "Сезон тиші", "Сезон полювання" тощо.

В інспекції запевняють, що створення таких пунктів дозволить максимально наблизити систему екологічного контролю до європейських стандартів.

Нагадаємо, Одеса увійшла до десятки міст з найбруднішим повітрям в Україні.

Також на півдні Одеської області попереджають про можливість забруднення води через підйом рівня Дунаю.