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В Одесі запровадили нові методи боротьби з браконьєрами і чорними лісорубами

23 вересня 2024 13:47
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі створять пункт екологічного контролю
Затримання браконьєрів на Одещині. Фото: Одеський рибоохоронний патруль
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одеській та Миколаївській областях створять три пункти екологічного контролю. Їх обіцяють обладнати спеціальними лабораторіями і технічними засобами.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу

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Що планують

У рамках пілотного проєкту інспекція планує створити три пункти екологічного контролю:

  • в Одесі (зона контролю включить Одеську, Великодолинську, Южненську, Чорноморську, Таїровську, Фонтанську та Чорноморську громади);
  • у Миколаєві (Миколаївська, Веснянська, Мішково-Погорілівська, Радсадівська громади);
  • у Первомайську (Первомайська, Мигіївська, Благодатненська громади).

Передбачається, що інспектори пунктів використовуватимуть супутникові дані з доступом до реєстрів та баз даних. Реформа також передбачає створення сучасних лабораторних центрів. Всі виявлені випадки шкоди довкіллю фіксуватимуть в єдиній відкритій системі. 

Що робитимуть інспектори 

Співробітники пунктів екологічного контролю будуть слідкувати за тим, щоби місцеві підприємства не скидали відходи у воду чи атмосферу. Крім того, вони проводитимуть моніторинг у заповідниках. Також серед їх завдань:

  • виявлення браконьєрів, незаконних порубок лісових насаджень, випалювання сухої рослинності;
  • проведення у відповідні періоди операцій "Новорічна ялинка", "Первоцвіт", "Нерест", "Сезон тиші", "Сезон полювання" тощо.

В інспекції запевняють, що створення таких пунктів дозволить максимально наблизити систему екологічного контролю до європейських стандартів.

Нагадаємо, Одеса увійшла до десятки міст з найбруднішим повітрям в Україні. 

Також на півдні Одеської області попереджають про можливість забруднення води через підйом рівня Дунаю.

Одеса Одеська область браконьєри Новини Одеси екологія

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