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В Одессе внедрили новые методы борьбы с браконьерами и черными лесорубами

23 сентября 2024 13:47
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе создадут пункт экологического контроля
Задержание браконьеров в Одесской области. Фото: Одесский рыбоохранный патруль
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одесской и Николаевской областях создадут три пункта экологического контроля. Их обещают оборудовать специальными лабораториями и техническими средствами.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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Что планируют

В рамках пилотного проекта инспекция планирует создать три пункта экологического контроля:

  • в Одессе (зона контроля включит Одесскую, Великодолинскую, Южненскую, Черноморскую, Таировскую, Фонтанскую и Черноморскую громады);
  • в Николаеве (Николаевская, Веснянская, Мишково-Погореловская, Радсадовская громады);
  • в Первомайске (Первомайская, Мигиевская, Благодатненская громады).

Предполагается, что инспекторы пунктов будут использовать спутниковые данные с доступом к реестрам и базам данных. Реформа также подразумевает создание современных лабораторных центров. Все обнаруженные случаи ущерба окружающей среде будут фиксироваться в единой открытой системе.

Что будут делать инспекторы

Сотрудники пунктов экологического контроля должны следить за тем, чтобы местные предприятия не сбрасывали отходы в воду или атмосферу. Кроме того, они будут проводить мониторинг в заповедниках. Также среди их задач:

  • выявление браконьеров, незаконных порубок лесных насаждений, обжиг сухой растительности;
  • проведение в соответствующие периоды операций "Новогодняя елка", "Первоцвет", "Нерест", "Сезон тишины", "Сезон охоты" и т.д.

В инспекции уверяют, что создание таких пунктов позволит максимально приблизить систему экологического контроля к европейским стандартам.

Напомним, Одесса вошла в десятку городов с самым грязным воздухом в Украине.

Также на юге Одесской области предупреждают о возможности загрязнения воды из-за подъема уровня Дуная.

Одесса Одесская область браконьеры Новости Одессы экология

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