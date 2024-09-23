В Одессе создадут пункт экологического контроля

В Одессе внедрили новые методы борьбы с браконьерами и черными лесорубами
В Одесской и Николаевской областях создадут три пункта экологического контроля. Их обещают оборудовать специальными лабораториями и техническими средствами.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
Что планируют
В рамках пилотного проекта инспекция планирует создать три пункта экологического контроля:
- в Одессе (зона контроля включит Одесскую, Великодолинскую, Южненскую, Черноморскую, Таировскую, Фонтанскую и Черноморскую громады);
- в Николаеве (Николаевская, Веснянская, Мишково-Погореловская, Радсадовская громады);
- в Первомайске (Первомайская, Мигиевская, Благодатненская громады).
Предполагается, что инспекторы пунктов будут использовать спутниковые данные с доступом к реестрам и базам данных. Реформа также подразумевает создание современных лабораторных центров. Все обнаруженные случаи ущерба окружающей среде будут фиксироваться в единой открытой системе.
Что будут делать инспекторы
Сотрудники пунктов экологического контроля должны следить за тем, чтобы местные предприятия не сбрасывали отходы в воду или атмосферу. Кроме того, они будут проводить мониторинг в заповедниках. Также среди их задач:
- выявление браконьеров, незаконных порубок лесных насаждений, обжиг сухой растительности;
- проведение в соответствующие периоды операций "Новогодняя елка", "Первоцвет", "Нерест", "Сезон тишины", "Сезон охоты" и т.д.
В инспекции уверяют, что создание таких пунктов позволит максимально приблизить систему экологического контроля к европейским стандартам.
Напомним, Одесса вошла в десятку городов с самым грязным воздухом в Украине.
Также на юге Одесской области предупреждают о возможности загрязнения воды из-за подъема уровня Дуная.
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