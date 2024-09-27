В Николаеве придумали, что делать с мусором

Сортировочная линия мусора. Иллюстративное фото: Твоє місто

Рядом с николаевской свалкой начнут строить комплекс по сортировке бытовых отходов. В горсовете надеются, что он будет перерабатывать до 70% городского мусора.

Такое решение приняли на заседании Николаевского городского совета.

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Сортировочная линия

Ожидается, что отходы будут поступать в комплекс и там будут сортироваться. Большую часть направят на вторичное использование, а остальные, так называемые хвосты, будут отправлять на захоронение. Депутаты отмечают, что таковых будет не больше 30%. Также предусмотрено, что подрядчик, занимающийся сортировкой, часть прибыли будет тратить на содержание свалки.

Отметим, что проект разрабатывался в течение двух лет.

Когда начнут

В течение десяти дней мэрия должна объявить тендер, после чего у предпринимателей будет месяц, чтобы подать заявки на участие в аукционе. После торгов с победителем заключат договор, но его еще должна утвердить сессия горсовета.

Напомним, в Одессе создадут пункт экологического контроля.

Также Одесса вошла в десятку городов с самым грязным воздухом в Украине.