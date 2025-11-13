Подпольную фабрику сигарет в Одессе разоблачили - дело передано в суд

Подпольная сигаретная фабрика. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе 27-летний местный житель обустроил производство сигарет в гараже. Он изготавливал и продавал табачные изделия без лицензии и акцизных марок. За несколько месяцев мужчина заработал около полумиллиона гривен, теперь он предстанет перед судом.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Нелегальный бизнес

Правоохранители ликвидировали подпольное производство сигарет, которое действовало в одном из гаражных кооперативов города. 27-летний организатор обустроил там настоящую "гаражную фабрику" по изготовлению табачных изделий в антисанитарных условиях. Он приобрел специальное оборудование, более 400 килограммов сушеного табака, гильзы, упаковочные материалы и наладил полный цикл производства — от наполнения сигарет табаком до упаковки. В цехе хранились 3 тысячи пачек сигарет без акцизных марок, 159 тысяч гильз и почти 13 тысяч зип-пакетов для продажи.

Готовую продукцию мужчина продавал через созданный канал в социальных сетях, где рекламировал ассортимент и цены. Заказы принимал онлайн, а доставку организовывал по почте в разные регионы Украины. Полученные средства перечислял на собственную банковскую карточку или специально открытый счет, а часть впоследствии легализовал через знакомых.

Как накажут

Во время обысков детективы изъяли станки для изготовления сигарет, упаковочные материалы, сырье и около 50 тысяч готовых изделий. На имущество общей стоимостью более 1,4 млн грн суд наложил арест. Одесская областная прокуратура уже передала обвинительный акт в суд.

Мужчину обвиняют в незаконном изготовлении табачных изделий и отмывании денег, полученных преступным путем (ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 УК Украины). Ему может грозить до 5 лет лишения свободы с конфискацией товара и имущества. Кроме того, за легализацию доходов, полученных преступным путем, предусмотрен штраф, ограничение свободы или до 5 лет заключения с конфискацией.

