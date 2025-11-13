Відео
Сигаретна фабрика в гаражі — великий бізнес по-одеськи

Дата публікації: 13 листопада 2025 12:57
Оновлено: 12:53
Підпільну фабрику сигарет в Одесі викрили — справу передано до суду
Підпільна сигаретна фабрика. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі 27-річний місцевий житель облаштував виробництво сигарет в гаражі. Він виготовляв і продавав тютюнові вироби без ліцензії та акцизних марок. За кілька місяців чоловік заробив близько пів мільйона гривень, тепер він постане перед судом.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Нелегальний бізнес

Правоохоронці ліквідували підпільне виробництво сигарет, яке діяло в одному з гаражних кооперативів міста. 27-річний організатор облаштував там справжню "гаражну фабрику" з виготовлення тютюнових виробів у антисанітарних умовах. Він придбав спеціальне обладнання, понад 400 кілограмів сушеного тютюну, гільзи, пакувальні матеріали та налагодив повний цикл виробництва — від наповнення сигарет тютюном до пакування. У цеху зберігалися 3 тисячі пачок сигарет без акцизних марок, 159 тисяч гільз і майже 13 тисяч зіп-пакетів для продажу.

Готову продукцію чоловік продавав через створений канал у соціальних мережах, де рекламував асортимент і ціни. Замовлення приймав онлайн, а доставку організовував поштою в різні регіони України. Отримані кошти перераховував на власну банківську картку або спеціально відкритий рахунок, а частину згодом легалізував через знайомих.

Як покарають

Під час обшуків детективи вилучили верстати для виготовлення сигарет, пакувальні матеріали, сировину та близько 50 тисяч готових виробів. На майно загальною вартістю понад 1,4 млн грн суд наклав арешт. Одеська обласна прокуратура вже передала обвинувальний акт до суду.

Чоловіка обвинувачують у незаконному виготовленні тютюнових виробів і відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом (ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України). Йому може загрожувати до 5 років позбавлення волі з конфіскацією товару та майна. Окрім того, за легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, передбачено штраф, обмеження волі або до 5 років ув’язнення з конфіскацією.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що загрожує за купівлю нелегальних дров. Також ми писали, що в Україні значно зріс ринок нелегального тютюну.

Одеса сигарети Одеська область Новини Одеси бізнес нелегальний тютюн
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
