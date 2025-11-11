Судитимуть «смотрящого за Ізмаїлом» і його підпільне казино

Правоохоронці в нелегальному казино. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі перед судом постане так званий "смотрящий за Ізмаїлом", який контролював місцеве кримінальне середовище та нелегальний гральний бізнес. Разом зі спільниками він збирав гроші для поповнення "общака". Під час обшуків силовики вилучили великі суми готівки та закрили підпільне казино.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі справи

Оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області спільно з детективами БЕБ викрили чоловіка, який мав авторитет серед кримінальних кіл та називав себе "смотрящим за Ізмаїлом". Він координував діяльність місцевих злочинних угруповань і керував роботою нелегального казино, щоб поповнювати "общак". Влітку правоохоронці за підтримки спецпідрозділу КОРД затримали "авторитета " та його спільників. Під час обшуків вилучили понад 22 тисячі доларів, майже 6 тисяч євро, ігрові фішки, карти та блокноти з чорновими записами.

Кримінальний авторитет, якого судитимуть. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Як покарають

Зловмиснику оголосили підозру за статтями 255-1 та 203-2 Кримінального кодексу України — за поширення злочинного впливу й організацію незаконних азартних ігор. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувальний акт уже направлено до суду. На вилучене майно вартістю близько 1,6 мільйона гривень накладено арешт.

