Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса "Смотрящему" за Ізмаїлом на Одещині, загрожує 10 років — деталі

"Смотрящему" за Ізмаїлом на Одещині, загрожує 10 років — деталі

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 14:59
Оновлено: 14:56
Судитимуть «смотрящого за Ізмаїлом» і його підпільне казино
Правоохоронці в нелегальному казино. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі перед судом постане так званий "смотрящий за Ізмаїлом", який контролював місцеве кримінальне середовище та нелегальний гральний бізнес. Разом зі спільниками він збирав гроші для поповнення "общака". Під час обшуків силовики вилучили великі суми готівки та закрили підпільне казино.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області спільно з детективами БЕБ викрили чоловіка, який мав авторитет серед кримінальних кіл та називав себе "смотрящим за Ізмаїлом". Він координував діяльність місцевих злочинних угруповань і керував роботою нелегального казино, щоб поповнювати "общак". Влітку правоохоронці за підтримки спецпідрозділу КОРД затримали "авторитета " та його спільників. Під час обшуків вилучили понад 22 тисячі доларів, майже 6 тисяч євро, ігрові фішки, карти та блокноти з чорновими записами.

На Одещині затримали смотрящего за Ізмаїлом
Кримінальний авторитет, якого судитимуть. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Як покарають

Зловмиснику оголосили підозру за статтями 255-1 та 203-2 Кримінального кодексу України — за поширення злочинного впливу й організацію незаконних азартних ігор. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувальний акт уже направлено до суду. На вилучене майно вартістю близько 1,6 мільйона гривень накладено арешт.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Києві затримали одного з фігурантів справи про розтрату понад 5,8 млрд грн "Укртатнафти". Також ми писали, що судитимуть командира військової частини, який змушував підлеглих робити ремонт в квартирі.

Одеса Одеська область кримінальний авторитет Кримінал Новини Одеси затримання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації