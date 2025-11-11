Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса "Смотрящему" за Измаилом на Одесчине, грозит 10 лет — детали

"Смотрящему" за Измаилом на Одесчине, грозит 10 лет — детали

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 14:59
обновлено: 14:56
Будут судить "смотрящего за Измаилом" и его подпольное казино
Правоохранители в нелегальном казино. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе перед судом предстанет так называемый "смотрящий за Измаилом", который контролировал местную криминальную среду и нелегальный игорный бизнес. Вместе с сообщниками он собирал деньги для пополнения "общака". Во время обысков силовики изъяли крупные суммы наличных и закрыли подпольное казино.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Оперативники управления стратегических расследований Нацполиции в Одесской области совместно с детективами БЭБ разоблачили мужчину, который имел авторитет среди криминальных кругов и называл себя "смотрящим за Измаилом". Он координировал деятельность местных преступных группировок и руководил работой нелегального казино, чтобы пополнять "общак". Летом правоохранители при поддержке спецподразделения КОРД задержали "авторитета" и его сообщников. Во время обысков изъяли более 22 тысяч долларов, почти 6 тысяч евро, игровые фишки, карты и блокноты с черновыми записями.

На Одещині затримали смотрящего за Ізмаїлом
Криминальный авторитет, которого будут судить. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Как накажут

Злоумышленнику объявили подозрение по статьям 255-1 и 203-2 Уголовного кодекса Украины — за распространение преступного влияния и организацию незаконных азартных игр. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Обвинительный акт уже направлен в суд. На изъятое имущество стоимостью около 1,6 миллиона гривен наложен арест.

Напомним, мы сообщали, что в Киеве задержали одного из фигурантов дела о растрате более 5,8 млрд грн "Укртатнафты". Также мы писали, что будут судить командира воинской части, который заставлял подчиненных делать ремонт в квартире.

Одесса Одесская область криминальный авторитет Криминал Новости Одессы задержание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации