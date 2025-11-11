Будут судить "смотрящего за Измаилом" и его подпольное казино

Правоохранители в нелегальном казино. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе перед судом предстанет так называемый "смотрящий за Измаилом", который контролировал местную криминальную среду и нелегальный игорный бизнес. Вместе с сообщниками он собирал деньги для пополнения "общака". Во время обысков силовики изъяли крупные суммы наличных и закрыли подпольное казино.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали дела

Оперативники управления стратегических расследований Нацполиции в Одесской области совместно с детективами БЭБ разоблачили мужчину, который имел авторитет среди криминальных кругов и называл себя "смотрящим за Измаилом". Он координировал деятельность местных преступных группировок и руководил работой нелегального казино, чтобы пополнять "общак". Летом правоохранители при поддержке спецподразделения КОРД задержали "авторитета" и его сообщников. Во время обысков изъяли более 22 тысяч долларов, почти 6 тысяч евро, игровые фишки, карты и блокноты с черновыми записями.

Криминальный авторитет, которого будут судить. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Как накажут

Злоумышленнику объявили подозрение по статьям 255-1 и 203-2 Уголовного кодекса Украины — за распространение преступного влияния и организацию незаконных азартных игр. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Обвинительный акт уже направлен в суд. На изъятое имущество стоимостью около 1,6 миллиона гривен наложен арест.

