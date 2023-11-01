Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Силы ПВО уничтожили над Одесчиной вражеские ракеты arrow

Силы ПВО уничтожили над Одесчиной вражеские ракеты

1 ноября 2023 11:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Силы ПВО уничтожили над Одесщиной вражеские ракеты
Истребитель с ракетами типа Х-59. Фото: Defense Express
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня утром, 1 ноября, в небе над Одесской областью силы ПВО сбили вражеские цели над морем. Речь идет о двух противокорабельных ракетах.

Об этом сообщают Воздушные Силы.

Читайте также:

"01 ноября 2023 года зенитной ракетной Одесской бригадой воздушного командования "Юг" над морем были уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, которые были выпущены из российских самолетов тактической авиации и направлены в направлении Одесского района", — говорится в сообщении.

Уничтожение враждебных целей

В воздушных силах отмечают, что ракеты были выпущены из авиации, которая патрулировала над Черным морем. В небе остается до 5 вражеских истребителей Су-25.

Напомним, ночью российская армия нанесла удар по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Для этого враг использовал ударные "шахеды" и управляемую ракету Х-59.

Также мы писали, что 31 октября около 10:55 в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Добавим, сегодня, 1 ноября, из-за ветра и тумана в море враг был вынужден завести большинство своего флота в пункты базирования. Однако десантный корабль остался на патрулировании в Черном море.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме