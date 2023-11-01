Силы ПВО уничтожили над Одесщиной вражеские ракеты

Истребитель с ракетами типа Х-59. Фото: Defense Express

Сегодня утром, 1 ноября, в небе над Одесской областью силы ПВО сбили вражеские цели над морем. Речь идет о двух противокорабельных ракетах.

Об этом сообщают Воздушные Силы.

Читайте также:

"01 ноября 2023 года зенитной ракетной Одесской бригадой воздушного командования "Юг" над морем были уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, которые были выпущены из российских самолетов тактической авиации и направлены в направлении Одесского района", — говорится в сообщении.

Уничтожение враждебных целей

В воздушных силах отмечают, что ракеты были выпущены из авиации, которая патрулировала над Черным морем. В небе остается до 5 вражеских истребителей Су-25.

Напомним, ночью российская армия нанесла удар по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Для этого враг использовал ударные "шахеды" и управляемую ракету Х-59.

Также мы писали, что 31 октября около 10:55 в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Добавим, сегодня, 1 ноября, из-за ветра и тумана в море враг был вынужден завести большинство своего флота в пункты базирования. Однако десантный корабль остался на патрулировании в Черном море.