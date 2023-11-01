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Сили ППО знищили над Одещиною ворожі ракети

1 листопада 2023 11:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Сили ППО знищили над Одещиною ворожі ракети
Винищувач з ракетами типу Х-59. Фото: Defense Express
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні зранку, 1 листопада, в небі над Одеською областю сили ППО збили ворожі цілі над морем. Йдеться про дві протикорабельні ракети. 

Про це повідомляють Повітряні Сили.

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"01 листопада 2023 року зенітною ракетною Одеською бригадою повітряного командування ''Південь'' над морем було знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, які були випущені із російських літаків тактичної авіації та спрямовані в напрямку Одеського району", — йдеться у повідомленні. 

Знищення ворожих цілей

У Повітряних силах зазначають, що ракети були випущені з авіації, яка патрулювала над Чорним морем. Наразі у небі залишається до п'яти ворожих винищувачів Су-25. 

Нагадаємо, вночі російська армія завдала удару по критичній інфраструктурі та військових об'єктах України. Для цього ворог використав ударні "шахеди" та керовану ракету Х-59.

Також ми писали, що 31 жовтня близько 10:55 в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Додамо, сьогодні, 1 листопада, через вітер і туман у морі ворог був змушений завести більшість свого флоту у пункти базування. Проте десантний корабель залишився на патрулюванні у Чорному морі. 

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