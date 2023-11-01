Сили ППО знищили над Одещиною ворожі ракети
Сьогодні зранку, 1 листопада, в небі над Одеською областю сили ППО збили ворожі цілі над морем. Йдеться про дві протикорабельні ракети.
Про це повідомляють Повітряні Сили.
"01 листопада 2023 року зенітною ракетною Одеською бригадою повітряного командування ''Південь'' над морем було знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, які були випущені із російських літаків тактичної авіації та спрямовані в напрямку Одеського району", — йдеться у повідомленні.
Знищення ворожих цілей
У Повітряних силах зазначають, що ракети були випущені з авіації, яка патрулювала над Чорним морем. Наразі у небі залишається до п'яти ворожих винищувачів Су-25.
Нагадаємо, вночі російська армія завдала удару по критичній інфраструктурі та військових об'єктах України. Для цього ворог використав ударні "шахеди" та керовану ракету Х-59.
Також ми писали, що 31 жовтня близько 10:55 в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Додамо, сьогодні, 1 листопада, через вітер і туман у морі ворог був змушений завести більшість свого флоту у пункти базування. Проте десантний корабель залишився на патрулюванні у Чорному морі.
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