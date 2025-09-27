Погода в Одессе 28 сентября - прогноз на завтра

Люди гуляют в парке Победы в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 28 сентября, Одессу ждет прохладная ночь и теплый солнечный день. Температура будет колебаться от +10 °C ночью до +17 °C днем. Осадков синоптики не прогнозируют, а легкий ветер сделает погоду комфортной для прогулок. Вечер тоже будет довольно мягким.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

В ночь на 28 сентября в Одессе столбики термометров опустятся до +10 °C. Ветер будет слабым — всего 2 м/с, влажность составит около 44%. Атмосферное давление будет держаться на уровне 763 мм.

Утром город проснется с той же температурой +10 °C, однако солнце постепенно прогреет воздух. Осадков не ожидается, а легкий юго-восточный ветер не испортит утренних планов.

Самая приятная часть суток — день. Воздух прогреется до +17 °C, а по ощущениям даже до +18 °C. Небо будет оставаться слегка облачным, но без дождя. Вечером температура будет держаться на уровне +16 °C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью +5...+10 °С, местами до +2 °С, днем +15...+20 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, мы писали, что на этих выходных в Украине ожидается довольно холодная погода с дождем, заморозками и туманами. Также сообщали, когда в Украину придет так называемое "бабье лето".