Головна Одеса Сильний контраст вдень і вночі — погода готує сюрприз одеситам

Сильний контраст вдень і вночі — погода готує сюрприз одеситам

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 16:42
Погода в Одесі 28 вересня — прогноз на завтра
Люди гуляють в парку Перемоги в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 28 вересня, Одесу чекає прохолодна ніч і теплий сонячний день. Температура коливатиметься від +10 °C уночі до +17 °C удень. Опадів синоптики не прогнозують, а легкий вітер зробить погоду комфортною для прогулянок. Вечір теж буде доволі м’яким.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

У ніч на 28 вересня в Одесі стовпчики термометрів опустяться до +10 °C. Вітер буде слабким — лише 2 м/с, вологість становитиме близько 44%. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 763 мм.

Вранці місто прокинеться з тією ж температурою +10 °C, проте сонце поступово прогріє повітря. Опадів не очікується, а легкий південно-східний вітер не зіпсує ранкових планів.

Найприємніша частина доби — день. Повітря прогріється до +17 °C, а за відчуттями навіть до +18 °C. Небо залишатиметься злегка хмарним, але без дощу. Увечері температура триматиметься на рівні +16 °C. 

Різка зміна температури вдень — погода готує сюрприз одеситам - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі +5...+10 °С, місцями до +2 °С, вдень +15...+20 °С. 
На автошляхах області видимість добра.

Різка зміна температури вдень — погода готує сюрприз одеситам - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, ми писали, що на цих вихідних в Україні очікується доволі холодна погода з дощем, заморозками та туманами. Також повідомляли, коли в Україну прийде так зване "бабине літо".

Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
