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Сильный ветер и дождь — в Одессе объявили штормовое предупреждение

5 января 2024 15:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сильный ветер и дождь — в Одессе объявили штормовое предупреждение
Шторм на Черном море. Фото: Одесский курьер
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Завтра, 6 января, в Одессе было объявлено штормовое предупреждение. В городе ожидаются порывы южного ветра до 17 м/с. Также синоптики прогнозируют метровые волны на Черном море, поэтому рекомендуем избежать прогулок на побережье.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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В мэрии отмечают, что в связи с ухудшением погодных условий Одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

"Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — из-за сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей", — говорится в сообщении.

Также из-за шторма на Одесчине возможны отключения света. Ветер может обрывать линии электропередачи. Бригады ДТЭК находятся в повышенной готовности.

Экстренные службы помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, по состоянию на 5 января враг почти втрое увеличил концентрацию военных кораблей в Черном море. К двум фрегатам, вышедшим ночью на дежурство, враг добавил еще один подводный ракетоноситель. Так что риск обстрелов очень высок.

Также мы писали, что в Украине на Крещение некоторое время продержится теплая погода. Впрочем, в части областей 6 января пройдут дождь и мокрый снег.

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