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Сильний вітер та дощ — в Одесі оголосили штормове попередження

5 січня 2024 15:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Сильний вітер та дощ — в Одесі оголосили штормове попередження
Шторм на Чорному морі. Фото: Одеський кур'єр
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Завтра, 6 січня, в Одесі оголосили штормове попередження. У місті очікуються пориви південного вітру до 17 м/с. Також синоптики прогнозують метрові хвилі на Чорному морі, тож радимо уникнути прогулянок на узбережжі.  

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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У мерії зазначають, що у зв'язку з погіршенням погодних умов Одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. 

"Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок та кабелів", — йдеться у повідомленні.

Також через шторм на Одещині можливі відключення світла. Вітер може обривати лінії електропередач. Бригади ДТЕК перебувають у підвищеній готовності.

Екстрені служби допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, станом на 5 січня ворог майже втричі збільшив концентрацію військових кораблів у Чорному морі. До двох фрегатів, які вийшли вночі на чергування, ворог додав ще один підводний ракетоносій. Тож ризик обстрілів надзвичайно високий. 

Також ми писали, що в Україні на Водохреща деякий час протримається тепла погода. Втім, у частині областей 6 січня пройдуть дощ та мокрий сніг.

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