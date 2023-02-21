Погода в Одессе и области 21 февраля

Подробный прогноз погоды в Одесской области

Со вчера в Одессе и области бурлит непогода. Синоптики предупреждают о сильном ветре и осадках.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня ожидается облачность с прояснениями. Синоптики сообщают, что день должен пройти без осадков, но ночью небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 2-4°С тепла, днем 7-9°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области

В области следует ожидать переменную облачность. Ночью небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью 0-5 ° С тепла, днем 5-10 ° С тепла. На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Погода в Украине

21 февраля в Украине следует ожидать облачную и ветреную погоду. Синоптики предупреждают о сильном усилении ветра. Дождь ночью в Украине, кроме запада и крайнего юга, днем в восточных и северо-восточных областях с мокрым снегом. На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололед.

Погода в Украине уже скоро начнет снова радовать украинцев теплом. После прогнозируемых синоптиками "плюсов" в конце февраля, март придет в нашу страну с еще большим потеплением. В этом году весна будет теплее, чем в среднем. В первую неделю марта будет преимущественно облачная и в то же время сухая погода. Осадков на эти дни не предвидится.