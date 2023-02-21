Погода в Одесі та області 21 лютого

Сильний вітер та опади:на Одещину насувається негода
Від учора в Одесі та області вирує негода. Синоптики попереджають про сильний вітер та опади.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні очікується хмарність з проясненнями. Синоптики повідомляють, що день має пройти без опадів, втім вночі невеликий дощ. Вітер північно-західний, 9-14 м/с.Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 7-9°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області
В області слід чекати на мінливу хмарність. Вночі невеликі опади, переважно у вигляді дощу, вдень без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-17 м/с. Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 5-10°С тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні
21 лютого в Україні варто очікувати хмарну та вітряну погоду. Синоптики попереджають про сильне посилення вітру. Дощ, вночі в Україні, крім заходу та крайнього півдня, вдень у східних та північно-східних областях з мокрим снігом. На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.
Погода в Україні вже незабаром почне знову радувати українців теплом. Після прогнозованих синоптиками "плюсів" наприкінці лютого, березень прийде до нашої країни з ще більшим потеплінням. Цього року весна буде теплішою, аніж у середньому. У перший тиждень березня буде переважно хмарна й водночас суха погода. Опадів на ці дні не передбачається.