Погода в Одесі та області 21 лютого

Детальний прогноз погоди в Одеській області

Від учора в Одесі та області вирує негода. Синоптики попереджають про сильний вітер та опади.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

В місті сьогодні очікується хмарність з проясненнями. Синоптики повідомляють, що день має пройти без опадів, втім вночі невеликий дощ. Вітер північно-західний, 9-14 м/с.Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 7-9°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області

В області слід чекати на мінливу хмарність. Вночі невеликі опади, переважно у вигляді дощу, вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-17 м/с. Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 5-10°С тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Погода в Україні

21 лютого в Україні варто очікувати хмарну та вітряну погоду. Синоптики попереджають про сильне посилення вітру. Дощ, вночі в Україні, крім заходу та крайнього півдня, вдень у східних та північно-східних областях з мокрим снігом. На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.

Погода в Україні вже незабаром почне знову радувати українців теплом. Після прогнозованих синоптиками "плюсів" наприкінці лютого, березень прийде до нашої країни з ще більшим потеплінням. Цього року весна буде теплішою, аніж у середньому. У перший тиждень березня буде переважно хмарна й водночас суха погода. Опадів на ці дні не передбачається.