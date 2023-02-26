Россия на боевом дежурстве: сколько вражеских кораблей в Черном море

Угроза с моря сохраняется

Враг пытается усыпить бдительность Украины, выведя фрегат с крылатыми ракетами из дежурства. Однако Украину оцепили из разных мест дислокации российских кораблей с большим количеством оружия.

Об этом сообщили Военно-Морские силы ВСУ.

В сообщении отмечается, что в Черном море на боевом дежурстве находится сечь вражеских кораблей. Среди них ракетоноситель, который ежедневно выходил на боевое дежурство, не зафиксирован. Также в Азовском море находится один вражеский корабль. Однако самая большая группировка российских кораблей в море, не омывающая Украину.

"В Средиземном море — 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп — 72 ракеты", — говорится в отчете ВМС.

За последние сутки, в интересах России, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 16 судов, из них 4 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Черному морю — 4 судна, из них 1 судно продолжили движение в направлении пролива Босфор;

Военные моряки еще раз подчеркивают, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Угроза с моря

"Русские корабли все больше прижимаются к восточному побережью Крыма, отодвигаются все дальше от подконтрольного Украине берега. Потому что понимают, что дальнобойное оружие все ближе. Держась на таком расстоянии они время от времени выводят свои ракетоносители. Если накануне во время воздушных тревог фигурировал ракетоноситель (фрегат), то к вечеру его завели. Сейчас есть семь единиц кораблей на дежурстве, без ракетоносителей", — отметила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Наталья Гуменюк обращает внимание на то, что в последнее время все чаще фиксируют взлеты беспилотников и авиации. Это очередной маневр врага, нагнетавший угрозу обстрела по разным направлениям Украины на годовщину полномасштабного вторжения. Однако риск поражения наших объектов сохраняется всегда. По словам пресс-секретаря ОК "Юг", пока враг действует осторожно.

"Дело в том, что они отслеживали нашу подготовку противодействия. Кроме того, они оказывают давление на психику населения. Мы до сих пор регулярно обнаруживаем агентов "русского мира" в разных областях, в том числе и на юге", — добавила Гуменюк.