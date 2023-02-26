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Сім кораблів у Чорному морі: 72 "Калібри" чатують з Середземномор'я, — ВМС

26 лютого 2023 15:20
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Росія на бойовому чергуванні: скільки ворожих кораблів у Чорному морі
Загроза з моря зберігається
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Ворог намагається приспати пильність України, вивівши фрегат з крилатими ракетами з чергування. Проте Україну оточили з різних місць дислокації російських кораблів з великою кількістю зброї.  

Про це повідомили Військово-Морські сили ЗСУ. 

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В повідомленні зазначається, що в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться січ ворожих кораблів. Серед них ракетоносія, який чи не щодня виходив на бойове чергування, не зафіксовано. Також в Азовському морі перебуває один ворожий корабель. Однак найбільше угруповування російських кораблів у морі, що не омиває Україну.  

"В Середземному морі — 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп — 72 ракети", — йдеться у звіті ВМС. 

За останню добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 16 суден, з них 4 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 4 судна, з них 1 судно продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

Військові моряки вкотре наголошують, що рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Загроза з моря

"Російські кораблі все більше утискаються до східного узбережжя Криму, відсовуються все далі від підконтрольного Україні берега.Тому що розуміють, що далекобійна зброя все ближче. Тримаючись на такій відстані вони час від часу виводять свої ракетоносії. Якщо напередодні під час повітряних тривог фігурував ракетоносій (фрегат), то надвечір його завели. Наразі є сім одиниць кораблів на чергуванні, без ракетоносіїв", — зазначила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. 

Наталя Гуменюк звертає увагу таке, що останнім часом все частіше фіксують зльоти безпілотників та авіації. Це черговий маневр ворога, який нагнітав загрозу обстрілу з різних напрямків України на річницю повномасштабного вторгнення. Проте ризик ураження наших об’єктів зберігається завжди. За словами речниці  ОК "Південь", поки ворог діє обережно.

"Річ у тім, що  вони відстежували нашу підготовку протидії. Окрім того, вони здійснюють тиск на психіку населення. Ми досі регулярно виявляємо агентів "руського миру" в різних областях в тому числі і на півдні", — додала Гуменюк.

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