В Одессе разгорелся скандал вокруг сына чиновника

Зураб Шония с сослуживцем по службе. Фото: скришот

Вокруг Реваза Шонии, сына нового директора КП "Сервисный центр" Одесского горсовета Зураба Шонии разгорелся скандал. Его обвиняют в причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть, но неожиданно он оказался в Одесском областном территориальном центре комплектования, вероятно, чтобы избежать наказания.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из реестра уголовных дел.

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История скандала

Впервые Реваз привлек внимание правоохранителей еще в 2016 году, когда его обвинили в незаконном хранении телескопической палки. Тогда дело закрыли, передав его на поруки трудовому коллективу КП "ЖКС "Черемушки", где он работал благодаря помощи отца. Но через три года Шония оказался в центре новой трагедии.

В 2019 году во время фестиваля в Одесской области он подрался с отдыхающим Константином Поровозкой, ударив его кулаком в голову. Поровозка умер в больнице из-за тяжелой черепно-мозговой травмы. Сейчас дело рассматривает суд, а Реваз Шония, похоже, пытается избежать ответственности, используя свое новое место работы в ТЦК.

Напомним, отец Реваза Зураб Шония в течение 9 лет не декларировал ничего из имущества. Официально у него нет даже жилья.

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