В Одесі розгорівся скандал навколо сина посадовця

Зураб Шонія із товаришем по службі. Фото: скришот

Навколо Реваза Шонії, сина нового директора КП "Сервісний центр" Одеської міськради Зураба Шонії розгорівся скандал. Його обвинувачують у спричиненні тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті, але несподівано він опинився в Одеському обласному територіальному центрі комплектування, ймовірно, щоб уникнути покарання.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з реєстру кримінальних справ.

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Історія скандалу

Уперше Реваз привернув увагу правоохоронців ще у 2016 році, коли його звинуватили у незаконному зберіганні телескопічної палиці. Тоді справу закрили, передавши його на поруки трудовому колективу КП "ЖКС "Черьомушки", де він працював завдяки допомозі батька. Але через три роки Шонія опинився в центрі нової трагедії.

У 2019 році під час фестивалю на Одещині він побився з відпочиваючим Костянтином Поровозкою, вдаривши його кулаком у голову. Поровозка помер у лікарні через тяжку черепно-мозкову травму. Нині справу розглядає суд, а Реваз Шонія, схоже, намагається уникнути відповідальності, використовуючи своє нове місце роботи в ТЦК.

Нагадаємо, батько Реваза Зураб Шонія протягом 9 років не декларував нічого з майна. Офіційно у нього немає навіть житла.

Також ми писали, що одеського військового Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ, звільнили з-під варти.