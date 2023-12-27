Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 27 декабря.

Синоптики дали прогноз погоды на сегодня
27 декабря 2023 06:28
Люди гуляют по Приморскому бульвару. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 27 декабря, в Одессе ожидается облачная погода, без прояснений. Синоптики осадков не прогнозируют, одна будет оставаться сильным западным ветром, с порывами до 12 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно.
- Без осадков.
- Ветер западный, 4-12 м/с.
- Температура ночью - +5...+9°С, днем — +8...+11°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно, местами с прояснением.
- Без осадков.
- Ветер западный, 7-14 м/с. Температура ночью +7...+9°С, днем +11...+16°С.
- На дорогах области видимость до километра.
Погода в Украине
В Украине сегодня, 27 декабря, облачно с прояснениями. В большинстве регионов кроме южных ожидается небольшой дождь, впрочем, порывы ветра будут до 15-20 метров в секунду.
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