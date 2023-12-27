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Синоптики дали прогноз погоды на сегодня

27 декабря 2023 06:28
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 27 декабря.
Люди гуляют по Приморскому бульвару. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 27 декабря, в Одессе ожидается облачная погода, без прояснений. Синоптики осадков не прогнозируют, одна будет оставаться сильным западным ветром, с порывами до 12 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно.
  • Без осадков.
  • Ветер западный, 4-12 м/с.
  • Температура ночью - +5...+9°С, днем — +8...+11°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно, местами с прояснением.
  • Без осадков.
  • Ветер западный, 7-14 м/с. Температура ночью +7...+9°С, днем +11...+16°С.
  • На дорогах области видимость до километра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

В Украине сегодня, 27 декабря, облачно с прояснениями. В большинстве регионов кроме южных ожидается небольшой дождь, впрочем, порывы ветра будут до 15-20 метров в секунду.

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