Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 27 декабря.

Люди гуляют по Приморскому бульвару. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 27 декабря, в Одессе ожидается облачная погода, без прояснений. Синоптики осадков не прогнозируют, одна будет оставаться сильным западным ветром, с порывами до 12 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно.

Без осадков.

Ветер западный, 4-12 м/с.

Температура ночью - +5...+9°С, днем — +8...+11°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно, местами с прояснением.

Без осадков.

Ветер западный, 7-14 м/с. Температура ночью +7...+9°С, днем +11...+16°С.

На дорогах области видимость до километра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

В Украине сегодня, 27 декабря, облачно с прояснениями. В большинстве регионов кроме южных ожидается небольшой дождь, впрочем, порывы ветра будут до 15-20 метров в секунду.