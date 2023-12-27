Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 27 грудня

Люди гуляють на Приморському бульварі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 27 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна погода, без прояснень. Синоптики опадів не прогнозують, одна залишатиметься сильний західний вітер, з поривами до 12 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно.

Без опадів.

Вітер західний, 4-12 м/с.

Температура вночі — +5...+9 °С, вдень — +8...+11 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Переважно хмарно, місцями з проясненням.

Без опадів.

Вітер західний, 7-14 м/с. Температура вночі +7...+9 °С, вдень — +11...+16 °С.

На автошляхах області видимість до кілометра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

В Україні сьогодні, 27 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості регіонів, крім південних, очікується невеликий дощ, втім, пориви вітру будуть до 15-20 метрів за секунду.