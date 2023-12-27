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Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі

27 грудня 2023 06:28
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 27 грудня
Люди гуляють на Приморському бульварі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 27 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна погода, без прояснень. Синоптики опадів не прогнозують, одна залишатиметься сильний західний вітер, з поривами до 12 м/с. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно.
  • Без опадів.
  • Вітер західний, 4-12 м/с.
  • Температура вночі — +5...+9 °С, вдень — +8...+11 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Переважно хмарно, місцями з проясненням.
  • Без опадів.
  • Вітер західний, 7-14 м/с. Температура вночі +7...+9 °С, вдень — +11...+16 °С.
  • На автошляхах області видимість до кілометра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 

В Україні сьогодні, 27 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості регіонів, крім південних, очікується невеликий дощ, втім, пориви вітру будуть до 15-20 метрів за секунду.

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