Синоптики дали прогноз погоды на завтра в Одессе
В понедельник, 4 декабря, в Одессе сохранится пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Ночью ожидается дождь. Днем порывы ветра будут достигать 6-11 м/с. Температура морской воды +8…+9 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе.
Ночью: ночью в Одессе ожидаются небольшие осадки. Температура составляет 0 °C. Ветер северный - 5,4 м/с.
Утром ожидается ясная погода и без осадков. Температура будет составлять -1…0 °C. Ветер северо-западный - 4,1 м/с.
День: днем в Одессе переменная облачность. Температура будет составлять +2 °C. Ветер северо-западный - 4,2 м/с.
Вечер: к вечеру осадков не предполагается. Температура воздуха опустится до -1 °C. Ветер северо-западный — до 4,7 м/с.
Восход солнца: 4 декабря солнце взойдет в 07:23.
Закат: 4 декабря солнце будет заходить в 16:11.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 48 минут.
Погода в Украине на 4 декабря
В Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. В Крыму и Приазовье небольшой дождь и мокрый снег, днем в Закарпатье небольшой снег.
В западных и северных областях на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.
Температура в западных и северных областях ночью +5...+10°C, днем -6...-1°C; на остальной территории ночью -5...0°C, днем от -1°C до +4°C тепла.
Напомним, в декабре этого года ожидаются морозы от -3 °C. Однако также будет плюсовая температура — до +2 °C, в Крыму — до +4 °C.
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