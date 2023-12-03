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Синоптики дали прогноз погоды на завтра в Одессе

3 декабря 2023 16:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики дали прогноз погоды на завтра в Одессе
Люди на побережье Черного моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В понедельник, 4 декабря, в Одессе сохранится пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Ночью ожидается дождь. Днем порывы ветра будут достигать 6-11 м/с. Температура морской воды +8…+9 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночью: ночью в Одессе ожидаются небольшие осадки. Температура составляет 0 °C. Ветер северный - 5,4 м/с.

Утром ожидается ясная погода и без осадков. Температура будет составлять -1…0 °C. Ветер северо-западный - 4,1 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура будет составлять +2 °C. Ветер северо-западный - 4,2 м/с.

Вечер: к вечеру осадков не предполагается. Температура воздуха опустится до -1 °C. Ветер северо-западный — до 4,7 м/с.

Восход солнца: 4 декабря солнце взойдет в 07:23.
Закат: 4 декабря солнце будет заходить в 16:11.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 48 минут.

Погода в Украине на 4 декабря

В Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. В Крыму и Приазовье небольшой дождь и мокрый снег, днем в Закарпатье небольшой снег.

В западных и северных областях на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью +5...+10°C, днем -6...-1°C; на остальной территории ночью -5...0°C, днем от -1°C до +4°C тепла.

Напомним, в декабре этого года ожидаются морозы от -3 °C. Однако также будет плюсовая температура — до +2 °C, в Крыму — до +4 °C.

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