Синоптики дали прогноз погоди на завтра в Одесі

Люди на узбережжі Чорного моря. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 4 грудня, в Одесі зберігатиметься похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вночі місцями можливі опади. Вдень пориви вітру сягатимуть 6-11 м/с. Температура морської води +8…+ 9 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ніч: вночі в Одесі очікуються невеликі опади. Температура становитиме 0 °C. Вітер північний — 5,4 м/с.

Ранок: зранку очікується ясна погода та без опадів. Температура становитиме -1…0 °C. Вітер північно-західний — 4,1 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +2 °C. Вітер північно-західний — 4,2 м/с.

Вечір: на вечір опадів не передбачається. Температура повітря опуститься до -1 °C. Вітер північно-західний — до 4,7 м/с.

Схід сонця: 4 грудня сонце зійде о 07:23.

Захід сонця: 4 грудня сонце заходитиме о 16:11.

Тривалість світлового дня: 8 годин і 48 хвилин.

Погода в Україні на 4 грудня

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Лише в Криму та Приазов'ї невеликий дощ та мокрий сніг, вдень на Закарпатті невеликий сніг.

У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.

Температура у західних та північних областях вночі +5...+10 °C, вдень -6...-1 °C; на решті території вночі -5...0 °C, вдень від - 1°C до + 4°C тепла.

Нагадаємо, цього року в грудні очікуються морози від -3 °C. Проте також буде і плюсова температура — до +2 °C, в Криму — до +4 °C.