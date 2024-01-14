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Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня

14 января 2024 07:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня
Люди в городе во время непогоды. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе и области сегодня, 14 января, сохранится морозной. На дорогах гололедица. Утром и днем ожидаются порывы юго-западного ветра до 17 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков
  • Гололедица.
  • Ветер юго-западный, 14-17 м/с.
  • Температура ночью -5...-3°С, днем -2...0°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Гололедица.
  • Ветер юго-западный, 14-17 м/с.
  • Температура ночью -8...-3°С, днем -2...+3°С.
  • На автодорогах области гололедица, днем местами видимость во время снега 1-2 км.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине на 14 января

Сегодня, 14 января, в Украине ожидается снежная и морозная погода -18°C. Местами возможен сильный ветер и даже метель.

В большинстве областей будет небольшой снег, но в южных возможен снег с дождем. В Одесской области осадков не предвидится. На дорогах по всей стране возможна гололедица. На западе Украины порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а в Карпатах — 20-25 м/с, с вьюгами.

Температура воздуха ночью опустится до -12°C на большей территории. В Сумской и некоторых частях Черниговской области мороз может достигать -18°C. На западе и юге ожидается температура -2...-7°C.

Днем температура будет колебаться до -5...0°C на большей части страны, а в Карпатах до -9°C. На западе и юге ожидается до +4°C.

Напомним, сегодня 14 января в Одессе и области ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 17 метров в секунду. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

Одесса
Одесская область
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