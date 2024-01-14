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Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

14 січня 2024 07:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні
Люди в місті під час негоди. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі та області сьогодні, 14 січня, збережеться морозною. На дорогах ожеледиця. Вранці та вдень очікуються пориви південно-західного вітру до 17 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без опадів
  • Ожеледиця.
  • Вітер південно-західний, 14-17 м/с.
  • Температура вночі -5...-3 °С, вдень -2...0 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без опадів.
  • Ожеледиця.
  • Вітер південно-західний, 14-17 м/с.
  • Температура вночі -8...-3 °С, вдень -2...+3 °С.
  • На автошляхах області ожеледиця, вдень місцями видимість під час снігу 1-2 км.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні на 14 січня

Сьогодні, 14 січня, в Україні очікується сніжна та морозна погода до -18°C. Місцями можливий сильний вітер та навіть хуртовина.

У більшості областей буде невеликий сніг, але у південних — можливий сніг з дощем. На Одещині опадів не передбачається. На дорогах по всій країні можлива ожеледиця. На заході України пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, а в Карпатах — 20-25 м/с, з хуртовинами.

Температура повітря вночі опуститься до -12°C на більшій території країни. В Сумській та деяких частинах Чернігівської областей мороз може досягати -18°C. На заході та півдні очікується температура -2...-7°C.

Вдень температура буде коливатися -5...0°C на більшій частині країни, а в Карпатах до -9°C. На заході та південній частині очікується до +4°C.

Нагадаємо, сьогодні 14 січня, в Одесі та області очікується сильний вітер. Пориви сягатимуть до 17 метрів на секунду. В регіоні оголошено жовтий рівень небезпеки.

Одеса
Одеська область
синоптик
Новини Одеси
прогноз погоди

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