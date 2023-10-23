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Синоптики сегодня прогнозируют в Одессе теплую, но пасмурную погоду

23 октября 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики сегодня прогнозируют в Одессе теплую, но пасмурную погоду
Девушка смотрит в телефон. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

23 октября в Одессе будет теплая погода. По прогнозам синоптиков весь день ожидается переменная облачность, однако осадков в течение дня не будет. Температура воздуха будет приятной, поднимаясь до +22…+24 °С. Скорость ветра будет оставаться умеренной и составит до 12 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

  • Без осадков.
  • Облачно с прояснениями.
  • Ветер южный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +15...+17°С, днем +22...+24°С.
  • Атмосферное давление – 762 мм рт. ст.
  • Влажность – 47%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью возможен дождь, гроза.
  • Днем без осадков.
  • Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +13...+18°С, днем +21...+26°С, местами до 30°С.
  • На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 2-4 км.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

На всей территории Украины в понедельник возможны дожди, ожидается облачная погода с прояснениями. На Севере страны возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду, на высокогорье Карпат – до 25 метров в секунду. На Западе и Севере температура 23 октября ночью будет достигать +8...+13°С, днем +11...+16°С. В южной и восточной частях будет значительно теплее — ночью +12...+17°С, днем +21...+26°С.

Напомним, что в понедельник, 23 октября, в Киеве и области будет прохладная и пасмурная погода. Синоптики не прогнозируют существенных осадков, однако предупреждают о сильном тумане. В связи с непогодой объявлен первый уровень опасности.

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