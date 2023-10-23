Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Синоптики на сьогодні прогнозують в Одесі теплу, але похмуру погоду arrow

Синоптики на сьогодні прогнозують в Одесі теплу, але похмуру погоду

23 жовтня 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики на сьогодні прогнозують в Одесі теплу, але похмуру погоду
Дівчина дивиться у телефон. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 23 жовтня, в Одесі буде тепла погода. За прогнозами синоптиків весь день буде мінлива хмарність, проте опадів упродовж дня не буде.  Температура повітря буде дуже приємною, піднімаючись до +22…+24 °С. Швидкість вітру залишатиметься помірною і становитиме до 12 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

  • Без опадів.
  • Мінлива хмарність.
  • Вітер південний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +15...+17 °С, вдень +22...+24 °С.
  • Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.
  • Вологість — 47%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі можливий дощ, гроза.
  • Вдень без опадів.
  • Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +13...+18 °С, вдень +21...+26 °С, місцями до 30°С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 2-4 км
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

По всій території України у понеділок можливі дощі, очікується хмарна погода з проясненнями. На Півночі країни можливі пориви вітру до 15-20 метрів на секунду, на високогір'ї Карпат — до 25 метрів на секунду.
На Заході та Півночі температура 23 жовтня вночі сягатиме +8...+13 °С, вдень +11...+16 °С. У південній та східній частинах буде значно тепліше — вночі +12...+17 °С, вдень +21... +26 °С.

Нагадаємо, що у понеділок, 23 жовтня, у Києві та області буде прохолодна та похмура погода. Синоптики не прогнозують істотних опадів, однак, попереджають про сильний туман. У зв'язку з негодою оголошено перший рівень небезпеки. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

None

Ціни на кілька основних продуктів злетять вже цієї осені. Які саме

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

Актуальне по темі