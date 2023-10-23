Синоптики на сьогодні прогнозують в Одесі теплу, але похмуру погоду

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Сьогодні, 23 жовтня, в Одесі буде тепла погода. За прогнозами синоптиків весь день буде мінлива хмарність, проте опадів упродовж дня не буде. Температура повітря буде дуже приємною, піднімаючись до +22…+24 °С. Швидкість вітру залишатиметься помірною і становитиме до 12 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Без опадів.

Мінлива хмарність.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі +15...+17 °С, вдень +22...+24 °С.

Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.

Вологість — 47%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі можливий дощ, гроза.

Вдень без опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +13...+18 °С, вдень +21...+26 °С, місцями до 30°С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 2-4 км

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

По всій території України у понеділок можливі дощі, очікується хмарна погода з проясненнями. На Півночі країни можливі пориви вітру до 15-20 метрів на секунду, на високогір'ї Карпат — до 25 метрів на секунду.

На Заході та Півночі температура 23 жовтня вночі сягатиме +8...+13 °С, вдень +11...+16 °С. У південній та східній частинах буде значно тепліше — вночі +12...+17 °С, вдень +21... +26 °С.

Нагадаємо, що у понеділок, 23 жовтня, у Києві та області буде прохолодна та похмура погода. Синоптики не прогнозують істотних опадів, однак, попереджають про сильний туман. У зв'язку з негодою оголошено перший рівень небезпеки.