Синоптики на сьогодні прогнозують в Одесі теплу, але похмуру погоду
Сьогодні, 23 жовтня, в Одесі буде тепла погода. За прогнозами синоптиків весь день буде мінлива хмарність, проте опадів упродовж дня не буде. Температура повітря буде дуже приємною, піднімаючись до +22…+24 °С. Швидкість вітру залишатиметься помірною і становитиме до 12 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Без опадів.
- Мінлива хмарність.
- Вітер південний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +15...+17 °С, вдень +22...+24 °С.
- Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.
- Вологість — 47%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі можливий дощ, гроза.
- Вдень без опадів.
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +13...+18 °С, вдень +21...+26 °С, місцями до 30°С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 2-4 км
Прогноз погоди в Україні
По всій території України у понеділок можливі дощі, очікується хмарна погода з проясненнями. На Півночі країни можливі пориви вітру до 15-20 метрів на секунду, на високогір'ї Карпат — до 25 метрів на секунду.
На Заході та Півночі температура 23 жовтня вночі сягатиме +8...+13 °С, вдень +11...+16 °С. У південній та східній частинах буде значно тепліше — вночі +12...+17 °С, вдень +21... +26 °С.
Нагадаємо, що у понеділок, 23 жовтня, у Києві та області буде прохолодна та похмура погода. Синоптики не прогнозують істотних опадів, однак, попереджають про сильний туман. У зв'язку з негодою оголошено перший рівень небезпеки.
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