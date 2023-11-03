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Синоптики предупредили одесситов о штормовом ветре 4 ноября

3 ноября 2023 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 4 ноября.
Люди стоят у штормового моря. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Завтра, 4 ноября, в Одессе объявили о штормовом предупреждении. Синоптики сообщают о порывах южного ветра местами до 28 м/с. В то же время, температура воздуха будет оставаться теплой, столбики термометра поднимутся до +20.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

Утром ожидается облачная погода с прояснениями. Температура будет составлять +18…+20 °C. Ветер южный — до 7,9 м/с.

День: ожидается преимущественно облачная погода. Температура составит около +19 °C. Ветер южный — 15,6 м/с.

Вечер: к вечеру синоптики прогнозируют относительно теплую погоду, однако будет оставаться сильный ветер. Температура воздуха снизится до +12 °C. Ветер восточный - до 12,2 м/с.

Восход солнца: 4 ноября солнце взойдет в 06:42.
Закат: 4 ноября солнце будет заходить в 16:38.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 56 минут.

Погода в Украине

Завтра, 4 ноября, атмосферный фронт доставит влажную воздушную массу на запад, север и Винницкую и Черкасскую. Ожидается дождь и сильный штормовой ветер.

Напомним, синоптики сегодня, 3 ноября, предупредили об опасных порывах ветра до 20 м/с.

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