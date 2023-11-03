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В Одесі оголосили штормове попередження на 4 листопада

3 листопада 2023 13:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі оголосили штормове попередження
Погіршення погоди на морі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У другій половині дня 4 листопада в Одесі та області очікуються пориви південного вітру до 18-20 м/с, місцями прогнозують до 28 м/с. У зв'язку з цим синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"У зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами  внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів", — йдеться у повідомленні.

Мінна небезпека

Через штормову погоду у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їх прибиття до берега, а також їхнього дрейфування вздовж узбережжя. 

У разі виявлення морської міни або предметів, які схожі на неї, варто негайно повідомити за номером 102 без будь-яких спроб самостійної обробки.

Гарячі лінії в Одесі

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, 3 листопада, у Чорному морі залишається присутнім ворожий флот. Окупанти розосереджують свої кораблі біля території Кримського пів острова, проте ризик для території України залишається. 

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