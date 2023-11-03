В Одесі оголосили штормове попередження

Погіршення погоди на морі. Фото: Новини.LIVE

У другій половині дня 4 листопада в Одесі та області очікуються пориви південного вітру до 18-20 м/с, місцями прогнозують до 28 м/с. У зв'язку з цим синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"У зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів", — йдеться у повідомленні.

Мінна небезпека

Через штормову погоду у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їх прибиття до берега, а також їхнього дрейфування вздовж узбережжя.

У разі виявлення морської міни або предметів, які схожі на неї, варто негайно повідомити за номером 102 без будь-яких спроб самостійної обробки.

Гарячі лінії в Одесі

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, 3 листопада, у Чорному морі залишається присутнім ворожий флот. Окупанти розосереджують свої кораблі біля території Кримського пів острова, проте ризик для території України залишається.