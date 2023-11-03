В Одессе объявили штормовое предупреждение

Ухудшение погоды на море. Фото: Новини.LIVE

Во второй половине дня 4 ноября в Одессе и области ожидаются порывы южного ветра до 18-20 м/с, местами прогнозируется до 28 м/с. В этой связи синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — из-за сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей" , — говорится в сообщении.

Минная опасность

Из-за штормовой погоды в Черном море растет минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

В случае обнаружения морской мины или похожих на нее предметов следует немедленно сообщить по номеру 102 без каких-либо попыток самостоятельной обработки.

Горячие линии в Одессе

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, 3 ноября в Черном море остается присутствовать вражеский флот. Оккупанты рассредоточивают свои корабли возле территории Крымского полуострова, однако риск для территории Украины остается.