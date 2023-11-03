Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 4 листопада

Люди стоять біля штормового моря. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 4 листопада, в Одесі оголосили про штормове попередження. Синоптики повідомляють про пориви південного вітру місцями до 28 м/с. Водночас температура повітря залишатиметься теплою, стовпчики термометра підіймуться до +20.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку очікується хмарна погода з проясненнями. Температура становитиме +18…+20 °C. Вітер південний — до 7,9 м/с.

День: очікується переважно хмарна погода. Температура становитиме близько +19 °C. Вітер південний — 15,6 м/с.

Вечір: на вечір синоптики прогнозують відносно теплу погоду, проте залишатиметься сильний вітер. Температура повітря знизиться до +12 °C. Вітер східний — до 12,2 м/с.

Схід сонця: 4 листопада сонце зійде о 06:42.

Захід сонця: 4 листопада сонце заходитиме о 16:38.

Тривалість світлового дня: 9 годин і 56 хвилини.

Погода в Україні

Завтра, 4 листопада, атмосферний фронт доставить вологу повітряну масу на захід, північ та на Вінниччину й Черкащину. Очікуються дощі та сильний штормовий вітер.

Нагадаємо, синоптики сьогодні, 3 листопада, попередили про небезпечні пориви вітру до 20 м/с.