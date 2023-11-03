Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 4 листопада

Синоптики попередили одеситів про штормовий вітер 4 листопада
Завтра, 4 листопада, в Одесі оголосили про штормове попередження. Синоптики повідомляють про пориви південного вітру місцями до 28 м/с. Водночас температура повітря залишатиметься теплою, стовпчики термометра підіймуться до +20.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ранок: зранку очікується хмарна погода з проясненнями. Температура становитиме +18…+20 °C. Вітер південний — до 7,9 м/с.
День: очікується переважно хмарна погода. Температура становитиме близько +19 °C. Вітер південний — 15,6 м/с.
Вечір: на вечір синоптики прогнозують відносно теплу погоду, проте залишатиметься сильний вітер. Температура повітря знизиться до +12 °C. Вітер східний — до 12,2 м/с.
Схід сонця: 4 листопада сонце зійде о 06:42.
Захід сонця: 4 листопада сонце заходитиме о 16:38.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 56 хвилини.
Погода в Україні
Завтра, 4 листопада, атмосферний фронт доставить вологу повітряну масу на захід, північ та на Вінниччину й Черкащину. Очікуються дощі та сильний штормовий вітер.
Нагадаємо, синоптики сьогодні, 3 листопада, попередили про небезпечні пориви вітру до 20 м/с.
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