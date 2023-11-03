Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Синоптики попередили одеситів про штормовий вітер 4 листопада arrow

Синоптики попередили одеситів про штормовий вітер 4 листопада

3 листопада 2023 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 4 листопада
Люди стоять біля штормового моря. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Завтра, 4 листопада, в Одесі оголосили про штормове попередження. Синоптики повідомляють про пориви південного вітру місцями до 28 м/с. Водночас температура повітря залишатиметься теплою, стовпчики термометра підіймуться до +20. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку очікується хмарна погода з проясненнями. Температура становитиме +18…+20 °C. Вітер південний — до 7,9 м/с.

День: очікується переважно хмарна погода. Температура становитиме близько +19 °C. Вітер південний — 15,6 м/с. 

Вечір: на вечір синоптики прогнозують відносно теплу погоду, проте залишатиметься сильний вітер. Температура повітря знизиться до +12 °C. Вітер східний — до 12,2 м/с.

Схід сонця: 4 листопада сонце зійде о 06:42.
Захід сонця: 4 листопада сонце заходитиме о 16:38.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 56 хвилини.

Погода в Україні

Завтра, 4 листопада, атмосферний фронт доставить вологу повітряну масу на захід, північ та на Вінниччину й Черкащину. Очікуються дощі та сильний штормовий вітер.

Нагадаємо, синоптики сьогодні, 3 листопада, попередили про небезпечні пориви вітру до 20 м/с. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі