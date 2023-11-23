Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 23 ноября.

Пара гуляет в городе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 23 ноября, в Одессе в течение дня будет облачная погода, однако осадков не предполагается. Также синоптики прогнозируют мороз до -1°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Утром переменная облачность.

В течение дня будет идти дождь.

Ветер северо-западный — 7,3 м/с.

Температура ночью -1...+5°С, днем -1...+5°С.

Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.

Влажность — 70%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами гололедица.

Ветер ночью северный, днем юго-западный, 9-14 м/с,

во второй половине дня местами порывы 15-17 м/с.

во второй половине дня местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью -3...+7 °С, днем +3...+10 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 22 ноября

Сегодня, 23 ноября, в Украине ожидается дождь и мокрый снег, однако только в северных областях. На остальной территории Украины осадки маловероятны.

Напомним, вчера, 22 ноября, синоптики предупреждали об гололедице на дорогах в Киевской, Ровенской, Харьковской, Кировоградской и других областях, поэтому водителям и прохожим следует быть осмотрительными.