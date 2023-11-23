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Синоптики предупредили о наступлении морозов в Одессе

23 ноября 2023 06:11
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 23 ноября.
Пара гуляет в городе. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 23 ноября, в Одессе в течение дня будет облачная погода, однако осадков не предполагается. Также синоптики прогнозируют мороз до -1°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Утром переменная облачность.
  • В течение дня будет идти дождь.
  • Ветер северо-западный — 7,3 м/с.
  • Температура ночью -1...+5°С, днем -1...+5°С.
  • Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
  • Влажность — 70%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами гололедица.
  • Ветер ночью северный, днем юго-западный, 9-14 м/с,
    во второй половине дня местами порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью -3...+7 °С, днем +3...+10 °С.
  • На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 22 ноября

Сегодня, 23 ноября, в Украине ожидается дождь и мокрый снег, однако только в северных областях. На остальной территории Украины осадки маловероятны.

Напомним, вчера, 22 ноября, синоптики предупреждали об гололедице на дорогах в Киевской, Ровенской, Харьковской, Кировоградской и других областях, поэтому водителям и прохожим следует быть осмотрительными. 

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