Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 23 ноября.

Синоптики предупредили о наступлении морозов в Одессе
23 ноября 2023 06:11
Пара гуляет в городе. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 23 ноября, в Одессе в течение дня будет облачная погода, однако осадков не предполагается. Также синоптики прогнозируют мороз до -1°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Утром переменная облачность.
- В течение дня будет идти дождь.
- Ветер северо-западный — 7,3 м/с.
- Температура ночью -1...+5°С, днем -1...+5°С.
- Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
- Влажность — 70%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами гололедица.
- Ветер ночью северный, днем юго-западный, 9-14 м/с,
во второй половине дня местами порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью -3...+7 °С, днем +3...+10 °С.
- На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость добра.
Погода в Украине 22 ноября
Сегодня, 23 ноября, в Украине ожидается дождь и мокрый снег, однако только в северных областях. На остальной территории Украины осадки маловероятны.
Напомним, вчера, 22 ноября, синоптики предупреждали об гололедице на дорогах в Киевской, Ровенской, Харьковской, Кировоградской и других областях, поэтому водителям и прохожим следует быть осмотрительными.
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