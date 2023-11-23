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Синоптики попередили про настання морозів в Одесі

23 листопада 2023 06:11
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 23 листопада
Пара гуляє у місті. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 23 листопада, в Одесі протягом дня очікується хмарна погода, однак опадів не передбачається. Також синоптики прогнозують мороз до -1°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Вранці мінлива хмарність.
  • Протягом дня очікується дощ.
  • Вітер північно-західний  — 7,3 м/с.
  • Температура вночі — -1...+5 °С, вдень -1...+5 °С.
  • Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
  • Вологість — 70%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця.
  • Вітер вночі північний, вдень південно-західний, 9-14 м/с,
    у другій половині дня місцями пориви 15-17 м/с.
  • Температура вночі -3...+7 °С, вдень +3...+10 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 22 листопада

Сьогодні, 23 листопада, в Україні очікуються дощ та мокрий сніг, проте лише у північних областях. На решті території України опади малоймовірні.

Нагадаємо, вчора, 22 листопада, синоптики попереджали про ожеледицю на дорогах у Київській, Рівненській, Харківській, Кіровоградській та інших областях, тож водіям та перехожим слід бути обачними. 

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