Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 23 листопада

Пара гуляє у місті. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 23 листопада, в Одесі протягом дня очікується хмарна погода, однак опадів не передбачається. Також синоптики прогнозують мороз до -1°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Вранці мінлива хмарність.

Протягом дня очікується дощ.

Вітер північно-західний — 7,3 м/с.

Температура вночі — -1...+5 °С, вдень -1...+5 °С.

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість — 70%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця.

Вітер вночі північний, вдень південно-західний, 9-14 м/с,

у другій половині дня місцями пориви 15-17 м/с.

у другій половині дня місцями пориви 15-17 м/с. Температура вночі -3...+7 °С, вдень +3...+10 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 22 листопада

Сьогодні, 23 листопада, в Україні очікуються дощ та мокрий сніг, проте лише у північних областях. На решті території України опади малоймовірні.

Нагадаємо, вчора, 22 листопада, синоптики попереджали про ожеледицю на дорогах у Київській, Рівненській, Харківській, Кіровоградській та інших областях, тож водіям та перехожим слід бути обачними.