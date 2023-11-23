Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 23 листопада

Синоптики попередили про настання морозів в Одесі
23 листопада 2023 06:11
Пара гуляє у місті. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 23 листопада, в Одесі протягом дня очікується хмарна погода, однак опадів не передбачається. Також синоптики прогнозують мороз до -1°С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Вранці мінлива хмарність.
- Протягом дня очікується дощ.
- Вітер північно-західний — 7,3 м/с.
- Температура вночі — -1...+5 °С, вдень -1...+5 °С.
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість — 70%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця.
- Вітер вночі північний, вдень південно-західний, 9-14 м/с,
у другій половині дня місцями пориви 15-17 м/с.
- Температура вночі -3...+7 °С, вдень +3...+10 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, видимість добра.
Погода в Україні 22 листопада
Сьогодні, 23 листопада, в Україні очікуються дощ та мокрий сніг, проте лише у північних областях. На решті території України опади малоймовірні.
Нагадаємо, вчора, 22 листопада, синоптики попереджали про ожеледицю на дорогах у Київській, Рівненській, Харківській, Кіровоградській та інших областях, тож водіям та перехожим слід бути обачними.
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