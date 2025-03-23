Погода в Одессе на 24 марта - прогноз на день - погода в Одессе на 24 марта

Девушка возле моря в шторм. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 24 марта, в Одессе ожидается переменчивая погода, однако без осадков. Температура поднимется до +10 °C, однако сильный ветер сделает воздух более прохладным. Синоптики объявили в регионе желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе на 24 марта

Ночью температура составит +6 °C, но из-за ветра будет ощущаться как +4 °C.

Утром станет немного теплее — +7 °C, ветер усилится до 8 м/с.

Днем столбик термометра поднимется до +10 °C, однако из-за ветра 9 м/с температура будет ощущаться на два градуса ниже.

Вечером прогнозируется +8 °C, с тем же сильным ветром.

День продлится 12 часов 23 минуты: солнце взойдет в 05:51, а спрячется за горизонт в 18:14. Луна будет находиться в фазе последней четверти.

Погода в Одессе на 24 марта. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 24 марта

Переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью +4...+9 °C, днем +9...+14 °C, местами до +18 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области на 23 марта. Фото: скриншот

Напомним, завтра в Одесской области ожидается ураган. Также синоптик Наталья Диденко сообщила, что 24 марта в некоторых регионах Украины будет идти дождь.