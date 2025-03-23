Погода в Одессе на 24 марта - прогноз на день - погода в Одессе на 24 марта

Синоптики предупредили об опасной погоде завтра в Одессе
В понедельник, 24 марта, в Одессе ожидается переменчивая погода, однако без осадков. Температура поднимется до +10 °C, однако сильный ветер сделает воздух более прохладным. Синоптики объявили в регионе желтый уровень опасности.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе на 24 марта
Ночью температура составит +6 °C, но из-за ветра будет ощущаться как +4 °C.
Утром станет немного теплее — +7 °C, ветер усилится до 8 м/с.
Днем столбик термометра поднимется до +10 °C, однако из-за ветра 9 м/с температура будет ощущаться на два градуса ниже.
Вечером прогнозируется +8 °C, с тем же сильным ветром.
День продлится 12 часов 23 минуты: солнце взойдет в 05:51, а спрячется за горизонт в 18:14. Луна будет находиться в фазе последней четверти.
Погода в Одесской области на 24 марта
- Переменная облачность.
- Без существенных осадков.
- Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью +4...+9 °C, днем +9...+14 °C, местами до +18 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, завтра в Одесской области ожидается ураган. Также синоптик Наталья Диденко сообщила, что 24 марта в некоторых регионах Украины будет идти дождь.
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