Погода в Одесі на 24 березня — прогноз на день

Синоптики попередили про небезпечну погоду завтра в Одесі
У понеділок, 24 березня, в Одесі очікується мінлива погода, проте без опадів. Температура підніметься до +10 °C, проте сильний вітер зробить повітря прохолоднішим. Синоптики оголосили в регіоні жовтий рівень небезпеки.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі на 24 березня
Вночі температура становитиме +6 °C, але через вітер відчуватиметься як +4 °C.
Вранці стане трохи тепліше — +7 °C, вітер посилиться до 8 м/с.
Удень стовпчик термометра підніметься до +10 °C, однак через вітер 9 м/с температура відчуватиметься на два градуси нижчою.
Увечері прогнозується +8 °C, з тим же сильним вітром.
День триватиме 12 годин 23 хвилини: сонце зійде о 05:51, а заховається за горизонт о 18:14. Місяць перебуватиме у фазі останньої чверті.
Погода в Одеській області на 24 березня
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер південно-східний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-17 м/с.
- Температура вночі +4...+9 °C, вдень +9...+14 °C, місцями до +18 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, завтра на Одещині очікується буревій. Також синоптик Наталка Діденко повідомила, що 24 березня в деяких регіонах України дощитиме.
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