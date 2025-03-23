Погода в Одесі на 24 березня — прогноз на день

Дівчина біля моря в шторм. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 24 березня, в Одесі очікується мінлива погода, проте без опадів. Температура підніметься до +10 °C, проте сильний вітер зробить повітря прохолоднішим. Синоптики оголосили в регіоні жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 24 березня

Вночі температура становитиме +6 °C, але через вітер відчуватиметься як +4 °C.

Вранці стане трохи тепліше — +7 °C, вітер посилиться до 8 м/с.

Удень стовпчик термометра підніметься до +10 °C, однак через вітер 9 м/с температура відчуватиметься на два градуси нижчою.

Увечері прогнозується +8 °C, з тим же сильним вітром.

День триватиме 12 годин 23 хвилини: сонце зійде о 05:51, а заховається за горизонт о 18:14. Місяць перебуватиме у фазі останньої чверті.

Погода в Одесі на 24 березня. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 24 березня

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі +4...+9 °C, вдень +9...+14 °C, місцями до +18 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області на 23 березня. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра на Одещині очікується буревій. Також синоптик Наталка Діденко повідомила, що 24 березня в деяких регіонах України дощитиме.