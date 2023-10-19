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Синоптики предупредили об изменениях погоды в Одессе сегодня

19 октября 2023 06:43
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 19 октября.
Шторм в море. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 19 октября, в Одессе ожидается облачная погода. Во вторую половину дня синоптики прогнозируют штормовое предупреждение и порывы южного ветра до 17 м/с. Однако осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Без осадков.
  • Облачная погода.
  • Ветер южный, 4-17 м/с.
  • Температура ночью +11...+16°С, днем +13...+17°С.
  • Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.
  • Влажность — 78%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно.
  • Ветер северо-западный, 7-18 м/с.
  • Температура ночью +4...+8°С, днем +14...+17°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Народный синоптик Наталья Диденко удивила украинцев резким изменением погоды. По всей Украине ожидается потепление, а на юге жара.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко удивила украинцев резким изменением погоды. По всей Украине ожидается потепление, а на юге жара.

Также мы писали, что в Карпатах второй раз за последнюю неделю гору Поп Иван Черногорский засыпало снегом.

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