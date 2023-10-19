Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 19 октября.

Синоптики предупредили об изменениях погоды в Одессе сегодня
19 октября 2023 06:43
Шторм в море. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 19 октября, в Одессе ожидается облачная погода. Во вторую половину дня синоптики прогнозируют штормовое предупреждение и порывы южного ветра до 17 м/с. Однако осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Прогноз погоды в Одессе
- Без осадков.
- Облачная погода.
- Ветер южный, 4-17 м/с.
- Температура ночью +11...+16°С, днем +13...+17°С.
- Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.
- Влажность — 78%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно.
- Ветер северо-западный, 7-18 м/с.
- Температура ночью +4...+8°С, днем +14...+17°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
Народный синоптик Наталья Диденко удивила украинцев резким изменением погоды. По всей Украине ожидается потепление, а на юге жара.
Напомним, народный синоптик Наталья Диденко удивила украинцев резким изменением погоды. По всей Украине ожидается потепление, а на юге жара.
Также мы писали, что в Карпатах второй раз за последнюю неделю гору Поп Иван Черногорский засыпало снегом.
Читайте Новини.LIVE!