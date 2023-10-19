Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 19 октября.

Шторм в море. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 19 октября, в Одессе ожидается облачная погода. Во вторую половину дня синоптики прогнозируют штормовое предупреждение и порывы южного ветра до 17 м/с. Однако осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Без осадков.

Облачная погода.

Ветер южный, 4-17 м/с.

Температура ночью +11...+16°С, днем +13...+17°С.

Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.

Влажность — 78%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно.

Ветер северо-западный, 7-18 м/с.

Температура ночью +4...+8°С, днем +14...+17°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Народный синоптик Наталья Диденко удивила украинцев резким изменением погоды. По всей Украине ожидается потепление, а на юге жара.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко удивила украинцев резким изменением погоды. По всей Украине ожидается потепление, а на юге жара.

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