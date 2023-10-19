Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 19 жовтня

Шторм у морі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 19 жовтня, в Одесі очікується переважно хмарна погода. На другу половину дня синоптики прогнозують штормове попередження та пориви південного вітру до 17 м/с. Однак опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Без опадів.

Хмарна погода.

Вітер південний, 4-17 м/с.

Температура вночі +11...+16 °С, вдень +13...+17 °С.

Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.

Вологість — 78%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно.

Вітер північно-західний, 7-18 м/с.

Температура вночі +4...+8 °С, вдень +14...+17 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Народний синоптик Наталка Діденко здивувала українців різкою зміною погоди. По всій Україні очікується потепління, а на півдні — спека.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко здивувала українців різкою зміною погоди. По всій Україні очікується потепління, а на півдні — спека.

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