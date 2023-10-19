Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 19 жовтня

Синоптики попередили про зміни погоди в Одесі сьогодні
19 жовтня 2023 06:43
Шторм у морі. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 19 жовтня, в Одесі очікується переважно хмарна погода. На другу половину дня синоптики прогнозують штормове попередження та пориви південного вітру до 17 м/с. Однак опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Читайте також:
Прогноз погоди в Одесі
- Без опадів.
- Хмарна погода.
- Вітер південний, 4-17 м/с.
- Температура вночі +11...+16 °С, вдень +13...+17 °С.
- Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.
- Вологість — 78%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно.
- Вітер північно-західний, 7-18 м/с.
- Температура вночі +4...+8 °С, вдень +14...+17 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
Народний синоптик Наталка Діденко здивувала українців різкою зміною погоди. По всій Україні очікується потепління, а на півдні — спека.
Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко здивувала українців різкою зміною погоди. По всій Україні очікується потепління, а на півдні — спека.
Також ми писали, що у Карпатах вдруге за останній тиждень гору Піп Іван Чорногірський засипало снігом.
Читайте Новини.LIVE!