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Синоптики попередили про зміни погоди в Одесі сьогодні

19 жовтня 2023 06:43
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 19 жовтня
Шторм у морі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 19 жовтня, в Одесі очікується переважно хмарна погода. На другу половину дня синоптики прогнозують штормове попередження та пориви південного вітру до 17 м/с. Однак опадів не передбачається. 

 Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Без опадів.
  • Хмарна погода.
  • Вітер південний, 4-17 м/с.
  • Температура вночі +11...+16 °С, вдень +13...+17 °С.
  • Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.
  • Вологість — 78%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно.
  • Вітер північно-західний, 7-18 м/с.
  • Температура вночі +4...+8 °С, вдень +14...+17 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Народний синоптик Наталка Діденко здивувала українців різкою зміною погоди. По всій Україні очікується потепління, а на півдні — спека. 

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко здивувала українців різкою зміною погоди. По всій Україні очікується потепління, а на півдні — спека. 

Також ми писали, що у Карпатах вдруге за останній тиждень гору Піп Іван Чорногірський засипало снігом.

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